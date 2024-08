“Pablo Chalar me asegura que nunca respondió a la solicitud de [el exsenador Gustavo] Penadés. Hay una investigación interna en la Dirección General Impositiva [DGI] que aclarará el caso y espero que confirme lo que Chalar me dice”, expresó a la diaria el diputado herrerista Rodrigo Blás sobre la situación de uno de sus colaboradores en su estrategia como candidato a la Intendencia de Maldonado (IDM).

Penadés pidió información a Chalar, en su calidad de director de la División de Fiscalización de la DGI, sobre la empresa Danotil, una rentadora de autos que era utilizada por una de las víctimas en la causa que lo investiga por 22 delitos sexuales, según informó el semanario Brecha y confirmó la diaria con fuentes judiciales.

Por ese motivo, Chalar es investigado por la DGI para confirmar si colaboró con su correligionario, según confirmó este medio.

De acuerdo con los chats que mantuvieron ambos, Chalar prometió encargarse del pedido del exlegislador y más adelante le envió mensajes elogiosos –“no conozco ni conoceré a nadie igual de blanco que vos”– y reiteró su disposición a ayudarlo: “Mucha fuerza, yo estoy”. Consultado por la diaria, Chalar prefirió no hacer declaraciones sobre el caso, mientras que desde la secretaría de la DGI se negaron a brindar información sobre si está investigando si el director utilizó la base de datos de la DGI para averiguar quién era el dueño de la arrendadora de autos.

Ahora Blás confirmó que la investigación, efectivamente, está en curso, pero sostuvo que su amigo le “aseguró” que no respondió a la solicitud de Penadés y declinó dar otras opiniones sobre el asunto.

Estrechos conocidos

A nadie del ámbito político de Maldonado escapa que Penadés era habitué en asados de camaradería y encuentros político-empresariales organizados por Blás en su casa de Punta del Este. En esos encuentros también participaba Chalar, ahora investigado.

Chalar encabezó dos listas para las internas partidarias pasadas postulando su candidatura a la diputación por el sector Unión y Cambio, que acompañaban la precandidatura de Blás a la IDM y de Álvaro Delgado a la presidencia de la República.

Es, además, una de las caras visibles del conglomerado Ideas, un equipo integrado por unas 400 personas y cuya tarea es elaborar el programa de gobierno departamental de Blás, quien ya consiguió los convencionales que necesitaba para postularse como sucesor de Enrique Antía. De hecho, fue uno de los voceros de Unión y Cambio durante el lanzamiento del instituto Ideas, poco antes de las internas.

Su lista, la 40423, en la que figuró como primer suplente de Blás, resultó la cuarta más votada para la Convención Nacional, de las 35 que reúnen todos los sublemas del Partido Nacional que apoyaban a Delgado. Obtuvo 2.171 adhesiones, según los datos de la Corte Electoral. La hoja departamental 4.423, que tuvo a Chalar como referente junto a otras 38 del sublema Unión y Cambio, quedó décima con 262 votos.

Días atrás, al confirmar su candidatura a la IDM, Blás anunció que encabezará la lista 23 a la diputación y que en estos días definirá quiénes lo acompañarán en la plancha. Alejandro Lussich, vocero de Unión y Cambio para esa instancia, dijo a la diaria que los nombres se definirán en función de “la cantidad de votos que tuvo cada uno de los 42 referentes de listas en las internas, la representación territorial departamental y la cuota de género”.

A su juicio, en el sector no habrá dificultades para llegar a acuerdos en tanto tienen “mucha unidad y fraternidad”. A pesar del estrecho vínculo con Penadés y Chalar, por intermedio de Blás, y de que el director tiene aspiraciones a la diputación, Lussich dijo que no está enterado del asunto y que el tema no se trató en la colectividad.