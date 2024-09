En acuerdo con dirigentes departamentales de los partidos de la coalición de gobierno, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, dejó instalada este lunes 16 una comisión de “seguimiento” y “coordinación” para trabajar en defensa del Sí a los allanamientos nocturnos y en contra del plebiscito de la seguridad social.

La propuesta gestada en su sector, Todos por Maldonado, fue anunciada la semana pasada por el propio intendente desde el edificio de la Intendencia de Maldonado (IDM), donde un rato antes se había reunido con el presidenciable colorado Andrés Ojeda para intercambiar sobre la realidad del departamento.

Entonces, también el presidente de la Comisión Departamental Nacionalista y secretario general de la IDM, Luis Eduardo Pereira, confirmó la creación de este órgano en una rueda de prensa en el edificio comunal, para la que se ubicó delante de un banner oficial de la IDM junto al candidato a la diputación por el Partido Colorado Fernando Álvez.

La iniciativa de Antía se concretó este lunes 16 durante una reunión en la Junta Departamental de Maldonado, en la que participaron dirigentes de la coalición republicana, entre ellos el diputado cabildante Sebastián Cal, el referente del Partido Independiente en Maldonado Andrés Carrasco y el colorado Carlos Flores.

Además de militar por las candidaturas para octubre, los partidos se abocarán a explicar a la población su versión sobre los alcances de ambos plebiscitos. Defenderán la seguridad social e impulsarán los allanamientos nocturnos, llevando adelante “una campaña informativa que garantice la comprensión y el apoyo ciudadano”, dijo Antía al encabezar el encuentro.

Óscar de los Santos: “Es un zafarrancho de desesperación”

La reacción del exintendente Óscar de los Santos, candidato a la diputación por el sector Reencuentro Frenteamplista Maldonado acompañando la candidatura al Senado de Mario Bergara (Seregnistas), no tardó en llegar, dado que el lanzamiento de la comisión se promocionó utilizando la imagen institucional de la IDM.

A su juicio, el Partido Colorado y el Partido Nacional “confunden tanto el papel de los partidos y de las instituciones, que se creen dueños de las mismas”.

“La Intendencia no puede ser un comité de la coalición multicolor, y los partidos políticos no pueden utilizar la Intendencia como la imagen de ninguna opción plebiscitaria. Es un zafarrancho de desesperación y anti republicanismo. No sé puede aceptar”, expresó a través de sus redes sociales.

También el maestro Gustavo Salaberry, quien fuera secretario general de la IDM durante la administración de De los Santos, se expidió en su cuenta de Facebook. “Cuando se toma la institución por el partido, ¿pueden seguir hablando de totalitarismos? ¿No tiene sede el Partido Nacional en Maldonado para hacer este tipo de anuncios?”, escribió, adjuntando el hashtag #Impresentables.

Ambos posteos repercutieron en una militancia “indignada” por el “uso de las instituciones con fines partidarios”, que coincidió con De los Santos en cuanto a “la desesperación” de la coalición oficialista por ganar las elecciones.