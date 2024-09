La Unión de Policías de Maldonado (Unipolma) expresó en la tarde de este martes, a través de una conferencia de prensa, su postura respecto al plebiscito de allanamientos nocturnos, que se votará en octubre. En su opinión, “no están dadas las garantías ni el personal está preparado” para implementar la medida.

Solicitó, en caso de la medida ser aprobada, que se garantice la seguridad del cuerpo policial “con todo el equipamiento logístico necesario y el suficiente personal para llevarlo a cabo”. Además, solicitó capacitación, adiestramiento, especialización y “una fuerte inversión económica” para el equipamiento específico, como por ejemplo equipos de visión nocturna, cascos blindados con intercomunicadores, cámaras con lente infrarrojo, entre otros.

Robert Da Luz, presidente de Unipolma, declaró que no está en desacuerdo con la herramienta, sino en que para aplicarla es necesario que estén dadas las condiciones y herramientas y que haya capacitación. “A quienes van a tener que votar quiero decirles que no es tan fácil como la clase política se los está pintando”, aseguró, y advirtió su sospecha de que la medida se esté usando “para capitalizar votos” y no como una verdadera medida de seguridad para el país.

En caso de que se alcance la mayoría de los votos, Da Luz solicitó crear una brigada de élite y una fiscalía que sea exclusiva para los allanamientos nocturnos. Entre las medidas solicitadas, está la realización de simulacros en sitios especializados, con el personal ya entrenado, antes de empezar a trabajar en los allanamientos.

Por su parte, el secretario de Unipolma, Waldemir Graña, admitió que no reniega de la herramienta, ya que puede ser beneficiosa para la seguridad pública del país, pero solicitó a las autoridades ministeriales y a los “actores políticos que impulsan esta modificación que se garantice la seguridad e integridad física de los trabajadores policiales que llevarán adelante esta tarea”.

Los voceros del sindicato expresaron que los dichos de las autoridades sobre que, de aprobarse los allanamientos nocturnos, el personal policial está preparado para realizarlos “lo dicen con el único fin de no mostrar debilidad ante la opinión pública o la delincuencia”.

El lunes 16 los sindicatos policiales de todo el país realizarán una movilización en Montevideo por este asunto y otros temas que los preocupan. Según indicó el secretario en conferencia de prensa, Unipolma hizo llegar su propuesta a la coordinadora del sindicato policial.

“Nosotros tenemos una gran preocupación con este tema, en las condiciones actuales puede llegar a pasar cualquier desgracia, incluso entre compañeros, por la baja visibilidad de noche y la falta de preparación”, lamentó Graña. “Queremos dejar en claro que a nuestro personal policial no le falta ni las agallas ni la valentía, como así tampoco la voluntad e inteligencia, pero hay que decir que solo con eso no alcanza” concluyó.