Tras un breve receso de verano, esta semana el comando de campaña y la Comisión de Estrategia del Frente Amplio de Maldonado retomaron sus actividades para las elecciones del 11 de mayo. Reconquistar el gobierno departamental después de diez años de gestión del Partido Nacional (PN) es difícil, pero posible, afirma la dirigencia.

Integrado por el Secretariado Ejecutivo y delegados de los tres candidatos a la Intendencia de Maldonado (Eduardo Antoni, Óscar de los Santos y Susana Hernández), el comando de campaña se reunió a principios de esta semana con la misión de coordinar los grandes ejes generales.

La Comisión de Programa, en tanto, elabora un documento para el eventual gobierno 2025-2030, para el que sigue recibiendo aportes. En las próximas semanas, pondrá la mira en unificar propuestas para los ocho municipios. Según las fuentes consultadas por la diaria, el programa se aprobaría entre fines de febrero y principios de marzo.

Entretanto, la fuerza política resolvió que habrá tres grandes actos. Uno en San Carlos y otro en Piriápolis, donde hay “enormes chances” de recuperar el gobierno municipal, dados los resultados electorales de octubre y noviembre. El tercero será en la capital departamental. Pero antes, el próximo 5 de febrero, se realizará un acto masivo para celebrar a nivel departamental los 54 años de la fundación del FA.

El desafío de acordar una estrategia única

Entre los sectores y candidatos no hay divergencias en cuanto a los ejes de campaña: pobreza infantil, salud mental, planificación estratégica de obras, ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable, entre otros. Todo sin soslayar “la ventaja” que significará tener un gobierno departamental del mismo signo político que el nacional.

“Tendremos un presidente que vivió y trabajó en Maldonado, que conoce muy bien al departamento, y que le da suma importancia al crecimiento y al desarrollo que Uruguay necesita en cuanto a inversiones y turismo”, resaltó la presidenta del FA, Silvana Amoroso, en una entrevista concedida a la diaria tras el balotaje. “Yamandú Orsi tiene muy claro cuál es el papel que juega Maldonado” en todo esto, aseguró.

Tampoco hay dudas con respecto a la veta que dejó abierta el intendente Enrique Antía en sus diez años de gestión: las finanzas municipales y el incremento del déficit acumulado pese a los fideicomisos creados para abatirlo, la política clientelar en los ingresos a la administración, las imparables excepciones a la normativa edilicia en la costa y el autoritarismo en las decisiones ambientales, por ejemplo.

“No basta con decir que Antía es malo”

Sin embargo, para los miembros de la Comisión de Estrategia -donde no hay voceros designados, aunque participan delegados de todos los sectores y de los comités de base- el desafío es la comunicación como fuerza política, más allá de lo que exponga cada candidato.

“No basta con salir a decir que Antía es malo, porque hay mucha gente que está conforme con la gestión del PN. No se puede decir que no han hecho nada”, estimó un integrante de la comisión. “Hay que ponerle mucha cabeza y no queda mucho tiempo”, advirtió.

En ese contexto, también preocupa cómo llegar a los cientos de funcionarios contratados a través de la Fundación A Ganar, que temen perder su trabajo si gana el FA. Para la fuerza política “es importante transmitir que esto no va a ocurrir”, dar un mensaje “de tranquilidad”, porque “el PN utiliza a la fundación como una bolsa de votos y muchísimos votarán engañados, creyendo que si los blancos pierden, ellos también”.

El factor colorado

Las decisiones del Partido Colorado de cara a mayo serán otro elemento a considerar en la estrategia: el partido recuperó su lugar de tercera fuerza política de Maldonado al conseguir 23.323 votos, unos 8.000 más que en 2019, en octubre pasado.

Este sábado 18, en el Centro Español de la capital fernandina, los colorados tendrán su convención departamental para preparar la elección de sus nuevas autoridades, que sería a la semana siguiente.

Todavía no está definido quiénes serán sus candidatos a la IDM, aunque se manejan los nombres del diputado electo Gabriel Gurméndez por el sector de Pedro Bordaberry y del exalcalde puntaesteño Andrés Jafif por el de Andrés Ojeda.

Algunos sectores no descartan negociar la presentación de candidatos a ediles y alcaldías bajo el lema nacionalista, según consignó este viernes el diario Correo de Punta del Este.

“Hay que empezar a trabajar con la mirada en el 2029, cuando concurramos a las elecciones bajo un lema común. También nos preocupa que el Frente Amplio pueda tener, aunque sea remotamente, la posibilidad de ganar la Intendencia de Maldonado”, dijo a ese medio un dirigente colorado.