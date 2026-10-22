Estudiantes de Maldonado se movilizan ante acoso de un docente, padre del joven que apuñaló a estudiante de Medicina

El gremio estudiantil del liceo departamental presentó una carta a la dirección del centro con múltiples testimonios y organiza una sentada pacífica este jueves, en reclamo de respuestas a denuncias de larga data.

Estudiantes del liceo departamental de Maldonado resolvieron tomar medidas ante la falta de respuesta institucional a sus denuncias sobre acoso por parte de un docente, padre del joven imputado por tentativa de femicidio en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en Montevideo.

Este miércoles, el Gremio Estudiantil del Departamental (GED) se reunió en asamblea, con participación de estudiantes no agremiados, y decidió presentar una nota a la dirección para solicitar que el docente no se reintegre a clases cuando finalice la licencia que se tomó tras el episodio protagonizado por su hijo. La nota recoge “testimonios de hasta diez años atrás, recabados en el día”, entre estudiantes actuales y exalumnos que expusieron la conducta “homofóbica” y los comentarios “de índole sexual” por parte del profesor.

A su vez, el GED y la Intergremial Estudiantil de Maldonado programaron una sentada pacífica en la puerta del liceo, que se realizará este jueves 22 a partir de las 7.30 y transcurrirá durante los turnos vespertino y nocturno. La organización afirmó que la medida no alterará el dictado de clases.

Acoso de larga data

Los estudiantes afirmaron a la diaria que el hombre incurrió en comentarios sexuales y homofóbicos y que imponía sus ideas terraplanistas y antivacunas “desde mucho tiempo antes de lo que sucedió con su hijo” en Montevideo. Explicaron que esa conducta motivó “múltiples quejas” en la dirección del liceo, que datan desde hace varios años. “Nunca hubo mucho interés. Solo se dijo que no se iba a poder hacer nada al respecto”, dijo uno de los consultados.

El GED había presentado otra nota a la dirección del liceo, el 15 de este mes. Según informó inicialmente FM Gente y confirmó Telemundo con la Dirección General de Secundaria (DGES), las quejas presentadas fueron trasladadas a la inspección departamental , pero los estudiantes indicaron que esta medida no les fue comunicada. No obstante, la DGES dijo al medio que las medidas se adoptarán cuando Lamaita regrese de su licencia médica, el 31 de octubre.

El profesor acusado da clases de Inglés; anteriormente ejerció en el liceo 1 de Salinas, donde estudiantes y exestudiantes difundieron varias denuncias sobre su hijo Federico, en setiembre.

“No podemos esperar a que pase algo más grave”

“Nos cansamos de pronunciarnos respecto a las múltiples situaciones fuera de lugar: comentarios sobre cuerpos de compañeras e instalación de sus ideas terraplanistas al punto de agregar alumnas a un grupo de Whatsapp. No nos escucharon”, expresaron estudiantes este martes en publicaciones en Instagram. Adelantaron que, si el profesor regresa, no entrarán a clases.

Tras señalar que “el silencio y la indiferencia también hacen daño” y llamar a “actuar ahora”, advirtieron que “el acoso no es una pavada. No se debe minimizar ni mucho menos ignorar”. Y agregaron: “No podemos esperar a que pase algo más grave para actuar, porque prevenir también es hacerse cargo. Hay que escuchar, denunciar, investigar y tomar medidas. No pueden seguir pasando estas cosas mientras quienes tienen la responsabilidad de actuar miran para otro lado”.

Mea culpa docente por falta de respuesta inmediata

Tras la divulgación pública de las denuncias contra Lamaita, la coordinación de docentes discutió este miércoles la actuación del centro educativo. Uno de ellos dijo a la diaria que realizaron un “mea culpa” porque “faltó una reacción inmediata para dimensionar la gravedad de lo que los estudiantes relataban”.

El profesor señaló que, según los testimonios que conoció, su colega no solo hacía comentarios sexuales, sino que también lanzaba opiniones despectivas sobre la homosexualidad e ideología de género.

Agregó que, a partir de las denuncias, algunos estudiantes comenzaron a revisar situaciones que antes no habían considerado graves. Según relató, los alumnos están conformes con el docente suplente y “no quieren que Lamaita retome las clases”.

Por otra parte, consideró que existe “resistencia” a respaldar las denuncias estudiantiles o que se le “baja el valor”, en parte porque “algunos profesores temen ser denunciados” y también porque consideran que, en ocasiones, se puede llegar a “exagerar una situación”.

También observó que hay “una relación dispar de poder” entre docentes y estudiantes, lo que puede dificultar que los adolescentes expresen su incomodidad o dimensionen la gravedad de ciertos comentarios.

Estudiantas Feministas de Maldonado: “El silencio de la institución la vuelve cómplice”

“¿Qué más tiene que pasar para que se tomen medidas reales? ¿Cuántas gurisas más tienen que ser violadas y acosadas para que las autoridades reaccionen?”, cuestiona el colectivo de Estudiantas Feministas de Maldonado en un comunicado difundido en Instagram este miércoles.

“No queremos ni podemos seguir encubriendo y avalando estas situaciones. El derecho a estudiar, formarse y trabajar se acaba cuando amenaza el de otra persona. Maldonado es chico y nos conocemos entre todas y todos, sabemos lo que sucede y también que no es la primera vez que pasa”, expresa.

El colectivo cree “fundamental” que las instituciones educativas de nivel secundario y terciario del departamento, así como las autoridades competentes, “actúen correctamente, que no se encubran violadores, acosadores o agresores sexuales, que se tomen las medidas necesarias y se escuche la voz de las estudiantes”.

“Resulta inadmisible que las personas que deben cuidarnos agachen la cabeza cuando nuestras compañeras son agredidas a un salón de distancia. Exigimos medidas reales y lugares donde sentirnos seguras. No queremos tener miedo de ir a estudiar o de salir de nuestras casas”, sostienen. “En Maldonado han sido múltiples las denuncias realizadas contra docentes de liceos y estudiantes de formación docente”, no obstante, “¿quién nos ayudó?”, cuestiona. Reclaman que se tomen las medidas competentes “urgentes”, tolerancia institucional cero para este tipo de situaciones y “que los centros educativos dejen de hacer oídos sordos frente a la violencia machista, porque el silencio de la institución la vuelve cómplice”.