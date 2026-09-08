Estudiantes del liceo 1 de Salinas exigen mayor atención ante denuncias de violencia, acoso y discriminación en la institución

Movilización en repudio de la violencia de género en la Facultad de Medicina, donde un estudiante apuñaló a una compañera, el 2 de setiembre.

Después de varios días de movilización, el gremio de estudiantes del liceo 1 de Salinas se manifestó en un comunicado a través de Instagram este lunes, después de que a través de las redes sociales se difundieran varias denuncias por estudiantes y exestudiantes del liceo sobre el agresor en el intento de femicidio de la estudiante de la Facultad de Medicina la semana pasada.

En ese marco, los estudiantes expresan en el comunicado su “indignación” por el hecho ocurrido la semana pasada, pero también por “algunas autoridades” del centro educativo por acciones que vinculan a “faltas de respeto” hacia estudiantes del liceo. En ese sentido, señalan que algunas autoridades “negaron” anteriormente hechos denunciados por estudiantes que comprometían el accionar del agresor.

Sin embargo, por otra parte, señalan que no responsabilizan a las actuales autoridades del liceo 2 de Salinas por los hechos de violencia ocurridos la semana anterior, ya que “no son las mismas” que estaban a cargo de la gestión del liceo en el momento en que el agresor estaba vinculado al centro educativo.

Por otra parte, señalan que las víctimas de “violencia, acoso o destrato” que se vean afectadas por alguna situación de acoso dentro del liceo “merecen” ser escuchadas y contenidas siempre que requieran atención, y subrayan su “indignación” ante casos de violencia ocurridos dentro del liceo que, según señalan, han sido “desestimados” por los adultos referentes vinculados al centro educativo.

En ese sentido, los estudiantes agremiados del liceo exigen la creación de una “comisión de violencia de género” integrada por profesionales en salud mental, profesores y estudiantes afiliados al gremio estudiantil mediante la cual se ofrezcan “talleres y actividades abordadas por profesionales” para que ayuden a la deconstrucción de “la mentalidad patriarcal de hoy en día” y “les enseñen a los victimarios que no hay lugar para sus acciones y que no es no”.

Además, exigen “adultos capacitados” para acompañar de forma “debida” procesos vinculados a violencia basada en género en la institución y, a su vez, la extensión total de la jornada de trabajo del actual psicólogo que lleva adelante su labor en la institución para que pueda brindar una mayor atención en el liceo en los dos turnos que le corresponde, ya que señalan que actualmente desempeña su tarea con “poca carga horaria”.