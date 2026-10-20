Ingresos a la Intendencia de Maldonado: “Se confirma que la ley vino a lavarle la cara al clientelismo”, dijo dirigente de Adeom

Federico Gauna rechazó los argumentos de la administración del nacionalista Miguel Abella y aseguró, por otra parte, que el sindicato está “alerta” ante posibles nuevas subrogaciones y ascensos “a dedo”.

Federico Gauna, vicepresidente del sindicato de municipales de Maldonado (Adeom), consideró que el contrato directo de medio centenar de militantes en la administración del nacionalista Miguel Abella, mediante el artículo cuarto de la ley de ingresos a las intendencias confirma lo que la Federación de Municipales del Uruguay denunció desde un principio: “Los intendentes hicieron lobby por una ley que le lava la cara a su clientelismo político, porque les da la potestad de seguir metiendo gente a dedo”, dijo a la diaria.

Para el dirigente, no son de recibo los argumentos del prosecretario de la Intendencia de Maldonado (IDM), Martín Hualde, que Abella utilizó para invocar el mencionado artículo. “Por lo menos en el escalafón administrativo, al que entraron varias personas a dedo, había lista de prelación y, de hecho, se había usado para otros ingresos” en esta administración, recordó.

“El resto de lo que dice Hualde es birubiru, entre otras cosas, porque no se hizo ninguna evaluación de idoneidad”, sentenció Gauna. “La gente tiene que saberlo de esta manera: que los intendentes se hicieron la ley para ampararse en ella, mantener su clientelismo político y que nadie pudiera quejarse”, insistió.

No obstante, señaló que tanto Adeom Maldonado como la Federación de Municipales seguirán denunciando que “la ley mantiene la injusticia y genera que no todos tengan la posibilidad de trabajar y que el que quiera trabajar se tenga que arrimar a un puntero político o a un político de turno, cuando no debería ser así”.

Agregó que el caso de Maldonado, que se suma a lo ocurrido en otras intendencias, convoca a seguir reivindicando “que todos puedan ingresar a la función pública, más allá de a quién voten, y que los ingresos se realicen por concurso o por sorteo, igual que los ascensos”.

Repechaje del viejo artículo 30 del exintendente Antía

Por otra parte, Gauna entiende que la invocación de la ley de ingresos a las intendencias por parte de Abella oficia como una suerte de repechaje ante la derogación del “famoso artículo 30”, que durante diez años le permitió al exintendente Enrique Antía aprobar ingresos directos de manera arbitraria.

El propio Antía se aseguró, pocos días antes de dejar el mando, de que el 85% de los contratos por ese artículo se mantuvieran en esta administración, aunque debían caer al finalizar su gobierno. “La mayoría del 15% que quedó afuera entraron ahora por el artículo que habilita hasta un 4% de ingresos a dedo”, sostuvo el dirigente sindical, para quien “todo ya cansa y aburre bastante”.

Sin embargo, enfatizó que Adeom Maldonado seguirá batallando “siempre con honestidad”. “Vamos a insistir, aunque desgasta ver que, muchas veces, hay personas que sí se merecen tener un peso más en el bolsillo o compañeros y compañeras que merecen ascender y tener la posibilidad de hacer carrera y no les pasa”, lamentó.

Gauna remarcó que “cansa la excusa” de que no hay dinero en las arcas municipales, pero, “para ingresar gente a dedo o subir sueldos de manera discrecional hay billetera gorda”. En esa línea, dijo que los municipales de Maldonado “no están vacunados” contra “nuevos ascensos encubiertos, como ya pasó”.

Dijo que el sindicato está “alerta” porque, según indicaron algunos afiliados, “puede seguir habiendo listados de ascensos a dedo y subrogaciones” este mismo año. “Ojalá que no, ojalá que me equivoque y que podamos avanzar como debemos hacerlo de buena fe y bajo la ley de negociación colectiva”, concluyó.