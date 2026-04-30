El 16 de diciembre se promulgó la ley que establece una nueva regulación para el ingreso de funcionarios a las intendencias. Allí se estableció, entre otros puntos, que las comunas cuenten con un 4% de contrataciones directas respecto de la cantidad de cargos presupuestados. Este régimen, que fue apoyado en su última versión por el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN), también tuvo el visto bueno del Congreso de Intendentes con el espíritu de lograr asegurar procesos más transparentes y justos para aquellos que aspiraban a ingresar a la función pública.

Esto, según sostiene la oposición departamental, no está sucediendo en Soriano. Durante la sesión de la Junta Departamental desarrollada el lunes, el edil frenteamplista Damián Alonso planteó en el plenario que a partir de un pedido de informes realizado pudo constatar que, “desde la entrada en vigencia de la nueva ley en diciembre, se han realizado 149 ingresos por contratación directa”.

Según detalló, esto implica que actualmente la gestión de Guillermo Besozzi no está “cumpliendo” con lo establecido, dado que el nuevo procedimiento establecido implica la apertura de concursos, o en su defecto, el establecimiento de sorteos. “Esta ley está para algo muy concreto: emparejar la cancha para que todos tengan las mismas oportunidades de acceder a un trabajo en el Estado”, reafirmó Alonso, quien aseguró que “muchos de estos ingresos corresponden a personas vinculadas a un sector político, cuando los recursos del Estado son para todos”.

Al final de su oratoria, el curul pidió que sus palabras fueran elevadas a las comisiones de Legislación de Cámara de Representantes y Cámara de Senadores, así como también a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse. Según explicó a la diaria Alonso, este pedido tiene que ver con que los legisladores que “analizaron y estudiaron” la actual ley puedan “brindar mayor información” respecto a si estos ingresos “violentan la legislación actual o si están amparados de alguna manera”.

A priori, Alonso sostiene que esto se trata de “una práctica vieja en el departamento” a la que el intendente Besozzi tiene “acostumbrados” a los sorianenses. Explicó que si bien dentro de los pedidos de informes –que comprenden el tiempo transcurrido desde la promulgación de la ley– hay algunos ingresos por concurso para cargos eventuales, aparecen estas 149 designaciones directas que se vinculan a “varios municipios” y el Departamento de Talleres, entre otras dependencias. Según establece el artículo 4 de la Ley N° 20451 –que regula los ingresos– solo “por razones fundadas de idoneidad, y previo informe de la existencia de los créditos presupuestales correspondientes, se podrá designar directamente a personas, bajo la modalidad de funcionarios contratados, que cesarán automáticamente al finalizar el período de gobierno en que fueron designados”. Los ingresos con estas características son quienes entren en el 4% de los presupuestados mencionado anteriormente.

Partiendo de esa base, Alonso dijo que “hay algunos ingresos por el artículo cuatro, pero son la minoría”. “De hecho en el presupuesto departamental se incluyó un artículo que la bancada del FA no acompañó que generaba dieciséis cargos nuevos de confianza en una administración que está consolidada en el departamento”, recordó Alonso, quien aseguró que ese movimiento –que finalmente fue aprobado– buscaba aumentar el 4% relativo para los ingresos directos.

la diaria trató de contactar a actores representantes del oficialismo de Soriano, entre ellos el intendente Besozzi, para establecer su versión de los hechos, pero no tuvo éxito. El propio jefe de gobierno departamental había defendido meses atrás, después que se le hubiera cuestionado 62 ingresos directos, la pertinencia de sus acciones. Asimismo, había señalado que a la oposición le “está doliendo demasiado” que “les gané preso”.