Luego de una discusión acalorada de tres horas, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto que regula los ingresos a las intendencias por concurso o sorteo, con 74 votos afirmativos del Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN) y 18 negativos del Partido Colorado (PC), Cabildo Abierto, Identidad Soberana y el Partido Independiente.

El desafío de esta votación era que no era exactamente la misma que la iniciativa que había sido aprobada por unanimidad en la cámara baja en mayo y ahora los diputados podían únicamente aprobar o rechazar los cambios introducidos en el Senado. Una de estas modificaciones –a pedido del Congreso de Intendentes– consistía en que las intendencias cuenten con un 4% de contrataciones directas respecto de la cantidad de cargos presupuestados. Este artículo motivó que los colorados rechazaran el proyecto tanto en el Senado como este miércoles en la cámara baja.

En mayo, el diputado colorado Walter Cervini había celebrado que con la aprobación se comenzaba a “terminar el ingreso a dedo a las intendencias”. Sin embargo, este miércoles, su intervención comenzó así: “Debo decir la verdad, que me encuentro muy amargado y me ha costado revisar en los archivos del Parlamento y encontrar un proyecto que entró por Diputados, fue votado por unanimidad y que venga devuelto del Senado sin ningún tipo de espíritu como acá se dijo, y totalmente opuesto” al anterior.

Antes de Cervini, el representante nacionalista Diego Echeverría había considerado que la iniciativa modificada “es notoriamente superior y más realista” que la que se había votado en mayo, y que “es compartible el espíritu de transparencia, de publicidad, de reglas claras”. “Yo creo que se enriqueció su redacción, su contenido. El espíritu sigue siendo el mismo, que es el respeto a la ley y el respeto a esos principios de transparencia que todos defendemos”, valoró.

A su vez, destacó que la iniciativa “devuelve autonomía departamental” y que la “salvaguarda” de esto fue la “construcción de negociación” del artículo 4, que prevé el 4% mencionado de designaciones directas, y lo consideró un “aporte fundamental para destrabar este asunto y poder avanzar”.

En mayo los nacionalistas acompañaron el proyecto, pero habían criticado que el texto tuvo un pasaje “fugaz” por la Comisión de Códigos y Constitución, que no recogió la opinión del Congreso de Intendentes, y además habían cuestionado que la iniciativa se votara a cuatro días de las elecciones departamentales.

El diputado del FA Fernando Amado reconoció que le hubiese gustado que “se mantuviese el proyecto original que se aprobó” en mayo, pero de todas formas lo consideró un “avance sustantivo”. Agregó que, “en virtud de la situación que tenemos entre manos y teniendo en cuenta que es muchísimo mejor tener aprobado un proyecto que es un salto cualitativo”, el acontecimiento de este miércoles es “un paso en la dirección correcta”. “Ojalá que más adelante podamos seguir afinando y achicando los márgenes eventuales de discrecionalidad”, destacó.

Cervini apuntó que se escucha que “la gente de Uruguay está descreída de la política” y “después nos preguntamos qué es lo que pasa, qué es lo que hacemos”. “Y Uruguay, en un momento [que] iba a tener un proyecto por el cual se iba a terminar el ingreso a dedo, el famoso dedazo, el que utilizan las intendencias para meter militantes y familiares muchas veces, personas que atienden los clubes políticos, sin darle la posibilidad abierta a toda la población, todo lo que habíamos logrado ganar con ese proyecto que votamos hoy lo perdimos en transparencia y lo perdemos en igualdad de oportunidades para la gente”, expresó.

“Ahora sigue en pie la teoría de que si sos amigo, si sos militante, si sos familiar de un político tenés más chance de entrar, porque con el proyecto que nos manda el Senado legalizaron el dedazo, legalizaron el ingreso a dedo en los gobiernos departamentales”, planteó.

En la misma línea, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que “trajeron el título que le había puesto [el senador fallecido] Adrián Peña, pero lo dieron vuelta, hicieron lo que quisieron” y hubo “un proyecto acordado entre el FA y el PN para repartirse las intendencias” que “nada tiene que ver con el espíritu del proyecto que se presentó en su momento, que era para cortar los abusos de la colocación de punteros políticos”.

El diputado del FA Joaquín Garlo afirmó que la iniciativa aprobada es lo que entendían como “correcto” y por eso la votaron. En relación con el artículo 4, el representante apuntó que “se podrá estar de acuerdo o no con lo que el Congreso de Intendentes plantea”, pero sostuvo que no pueden “desoírlo” y que esto “va de suyo en una interpretación armónica de la Constitución”.

“Estamos ante un hecho histórico, porque por primera vez en la historia de la República va a existir una ley especial, aprobada al amparo del artículo 64 de la Constitución, con las mayorías especiales que la Constitución exige para establecer que la regla para ingresar a trabajar en los gobiernos departamentales van a ser el concurso y el sorteo”, marcó.

Luego de dar su voto negativo a la iniciativa, Cervini aseguró que desde la bancada van a “trabajar en futuras propuestas para presentar, porque de una vez por todas la que tiene que ganar es la gente”.