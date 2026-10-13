“No tuvo la delicadeza de pedir disculpas”, dijo Virginia Ferretti sobre dichos racistas del presidente de la Junta de Maldonado

En el marco del Segundo Encuentro de Mujeres Afrodescendientes del Interior en Maldonado se abordaron temas como el racismo y la educación.

Este fin de semana se desarrolló el Segundo Encuentro de Mujeres Afrodescendientes del Interior en Maldonado, organizado por Virginia Ferretti, operadora terapéutica y consejera en adicciones, activista social y referente departamental en la Red de Mujeres Afrodescendientes del Interior, con el apoyo del Municipio de Maldonado. “Habría que empezar a enseñar en las escuelas la historia afrodescendiente y el no racismo para que dejen de hacernos sentir diferentes”, dijo Ferreti a la diaria.

El sábado 10 se realizaron talleres sobre el origen del turbante, la historia del trenzado, la primera revista afrouruguaya en el departamento, el racismo y la educación, y el domingo 11 hubo una exposición artesanal en la que participaron 20 mujeres de nueve departamentos: Cerro Largo, Paysandú, Salto, Rivera, Rocha, Montevideo, Canelones, Río Negro y Maldonado. También participó la atleta Déborah Rodríguez, madrina del encuentro, quien compartió su experiencia personal en el deporte y las dificultades que enfrentó para llegar al lugar que ocupa hoy a nivel profesional.

Ferretti, quien también integra la Mesa Afro de Maldonado, dijo que “7,5% de la población de Maldonado es afrodescendiente” y planteó la necesidad de realizar un censo institucional para conocer cómo vive esta población y si se cumplen los cupos para personas afrodescendientes, regulados por la Ley 19.122. Si bien aclaró que no cuenta con cifras precisas, sostuvo que “la realidad muestra que la mayoría de las personas afrodescendientes del departamento están bajo la línea de pobreza”.

Además, indicó que una de las dificultades que se presentan para acceder al trabajo son los requisitos exigidos en los llamados públicos, ya que “la mayoría de las personas afro no tienen los estudios que se solicitan, por ejemplo, bachillerato completo”. Por eso, consideró que sería importante “generar oportunidades” para poder capacitarse mientras trabajan, ya que si bien las personas jóvenes pueden tener esos estudios, “para las personas adultas es más difícil porque toda nuestra vida nos dedicamos a hacer otras cosas”.

La Red de Mujeres Afrodescendientes del Interior está integrada por mujeres afrodescendientes de 16 de los 19 departamentos del país y fue impulsada por la minuana Mariana Pintos. “Cada una aporta social o culturalmente a sus departamentos; la mayoría son referentes y pertenecen a diferentes colectivos”, dijo, y explicó que los objetivos son “descentralizar, empoderarse, empatizar y seguir luchando por esta causa”.

“No tuvo la delicadeza de pedir disculpas”, dijo sobre dichos de Matteu

El pasado 15 de setiembre, durante un homenaje a Ferretti en la Junta de Maldonado por la obtención del Premio Amanda Rorra 2026, otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, el presidente del órgano legislativo departamental, Osvaldo Matteu, expresó que las personas afrodescendientes “son seres humanos igual que nosotros, pero de distinto color de piel”. Estas declaraciones generaron el rechazo de la Mesa Afro de Maldonado.

Ferretti sostuvo que “el racismo estructural es notorio, a veces es muy solapado y por lo bajo, pero existe, así como mentes cerradas”. Sobre el episodio con Matteu, dijo que “tuvo dichos muy desacertados, no hacia mí, sino hacia la comunidad afro”, y señaló que “las personas de incidencia política tendrían que dar el ejemplo y empezar a tomar cursos para saber de qué manera referirse [a la comunidad]”. Además, consideró que, “aunque no hubo mala intención, se terminó lastimando” y, que, a su juicio, no considera que Matteu sea “racista”, sino que “su cabeza es estructurada y no tuvo la delicadeza de pedir disculpas” a la comunidad afrodescendiente, y que esto último le causó “decepción”.

“Cuando una persona no se da cuenta del error y no pide disculpas porque a su entender no hizo nada, ahí está la estructura mental”, afirmó. Si bien dijo que los dichos no la ofendieron personalmente, señaló que pudieron “ofender” a la comunidad afrodescendiente del país. “En ninguna instancia de la vida se debe separar a las personas por su color de piel, religión ni partido político”, sostuvo, y afirmó que “termina siendo un racismo estructural”.

Por otra parte, sobre la obtención del Premio Amanda Rorra 2026, que la convirtió en la primera mujer afrodescendiente del departamento en recibirlo, dijo que “fue un gran honor por lo que es su investidura, y es un empuje grande a mi persona para seguir adelante”.