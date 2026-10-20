“Un acuerdo de salud mental sin el MSP es un pie en falso”, dijo director departamental de Salud sobre acciones de la Intendencia

José González se reunirá con el director del Departamento de Salud de la comuna para conocer el proceso desarrollado en centros comunales, que “no fue comunicado”.

Desde agosto, la Intendencia de Maldonado (IDM) impulsa acciones en materia de salud mental en coordinación con la Unidad de Salud Mental del Municipio de Maldonado y la Universidad Católica del Uruguay (UCU), tras la firma de un convenio para ejecutar un programa de promoción, prevención y atención primaria en los centros comunales de la capital fernandina. No obstante, tales acciones se desarrollan sin articulación con el Ministerio de Salud Pública, que en noviembre presentará el Plan Departamental de Salud Mental tras haber aprobado el diagnóstico base multidisciplinario, dijo a la diaria el director departamental de Salud, José González.

El jerarca señaló que el acuerdo entre la comuna y la universidad privada “no forma parte de una línea de trabajo elaborada con el MSP”, porque se enmarca en las atribuciones o líneas del gobierno departamental para mejorar aspectos vinculados a la comunidad. No obstante, lamentó que la IDM, que es uno de los actores del Plan Departamental de Salud Mental, no haya informado al MSP sobre este programa.

González señaló que la IDM integra el plan departamental junto con los tres prestadores integrales –la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Asistencial Médica y Sanatorio SEMM Mautone–, aunque “el diseño de trabajo aún no ha llegado a firmas de acuerdo o convenios con alguna institución en particular”.

“Que el MSP no haya sido partícipe [del programa de la IDM] es un primer elemento que hay que corregir”, dijo. En ese sentido, esta semana se reunirá con el director del Departamento de Salud y Adicciones de la comuna, Sergio Marta, para “conocer el proceso desarrollado y acceder sobre todo a la documentación”.

También hablarán sobre aspectos de gobernanza, dado que el MSP es el órgano rector de políticas de salud mental a nivel nacional. La reunión será propicia para determinar “si hay algún elemento que el MSP no haya transmitido correctamente o no esté siendo claro”, que haya motivado la falta de comunicación por parte de la IDM, señaló el jerarca.

Según divulgó públicamente la administración del intendente Miguel Abella, el Municipio de Maldonado y la UCU desarrollan talleres educativos y de prevención a partir de encuestas, colocadas en buzoneras de los centros comunales de la capital departamental, “para conocer las necesidades, inquietudes y problemáticas en cada comunidad”.

Además, estudiantes de psicología de la UCU se encargan de detectar necesidades individuales para proporcionar orientación psicológica y una posterior derivación de las personas a prestadores de salud, en coordinación con una psicóloga y una trabajadora social de la Unidad de Salud Mental del municipio.

“Un acuerdo de salud mental en el que no esté el MSP es un pie en falso”

El objetivo del MSP es analizar “qué garantías de calidad y seguridad para la población” ofrecen las propuestas municipales, “cómo se resguarda la información vinculada a diagnósticos, cómo es la construcción del documento de historia clínica, quién recibe esa información y cómo se procesa”, dijo González.

Asimismo, interesa saber si el prestador “tenía como una hoja de ruta esa derivación y cómo se articula”, ya que “la interacción entre prestadores es competencia del MSP”, agregó.

En ese marco, cuestionó que se desarrollen acuerdos sin involucrar a todos los actores relevantes del sistema sanitario. “En mi opinión, un acuerdo vinculado con salud mental en el que estén algunos prestadores y otros no, y no esté el MSP, es un pie en falso respecto a lo que es rectoría y gobernanza. No es que se descarte o descalifiquen las acciones, sino que no se está al tanto y eso hay que corregirlo”, expresó.

Comunicar para “transparentar” líneas de trabajo

El jerarca destacó que existen “más de 14 grupos de trabajo interinstitucionales”, entre ellos, uno dedicado a la salud mental; si bien considera que en algunos escenarios las atribuciones de los municipios o la IDM podrían ser “válidas”, cree que “podrían haberse planteado” en la mesa de trabajo correspondiente “para construir una transparencia en todas las líneas que se tienen con la IDM y actores del departamento”.

“Cuanto más información se pueda transparentar y más capacidad las instituciones tengan para compartir sus experiencias de abordaje, es mejor”, señaló.

En cuanto a la presentación pública del plan departamental, González espera que sea este mismo mes. Además, anunció que el 7 de noviembre se realizará una jornada centrada en el abordaje comunitario y prevencionista entre los prestadores de salud públicos y privados.

Con el fin de “tener un mapa de actores que empiezan a trabajar con un mismo rumbo”, la propuesta apunta a fortalecer la articulación entre los prestadores, la IDM, los municipios, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el sistema educativo público y privado, entre otros actores. El MSP prevé implementar el plan departamental a partir de 2027.