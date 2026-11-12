Blancos y frenteamplistas votaron el PAI del fraccionamiento Piria en Pueblo Obrero

El caso expuso un quiebre en el FA y el Partido Colorado, que votó en contra del proyecto, fustigó a esa bancada por sumarse al oficialismo y “desconocer” a los colectivos sociales.

La Junta Departamental de Maldonado aprobó el Programa de Actuación Integrada (PAI) Piria , con la particularidad de que, esta vez, el expediente enviado por el intendente nacionalista Miguel Abella fue votado tanto por la bancada oficialista como por el Frente Amplio (FA), mientras que el Partido Colorado se expidió en contra.

La bancada opositora, que hasta ahora había rechazado en bloque la aprobación de nuevos fraccionamientos –ya sea con excepciones a la normativa o mediante la recategorización de suelos– en la zona oeste, evidenció un quiebre en este caso. Todos los ediles frenteamplistas votaron el PAI Piria, pero Juan Urdangaray (lista 2031, orientada por el exintendente Óscar de los Santos) y el socialista Leonardo Pereira dejaron claro que levantaron su mano “por disciplina partidaria”.

Lo llamativo es que la postura sobre el caso nunca fue tratada en la Mesa Política del FA, según confirmó la diaria, por lo cual no hubo un mandato orgánico favorable a la aprobación de este PAI. La votación se resolvió dentro de la misma bancada, donde ganó una mayoría conformada por el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista (lista 1001) y la lista 711, afirmaron participantes de la reunión.

Aunque votaron a favor, Urdangaray y Pereira expusieron su discrepancia con la postura mayoritaria e insistieron en los argumentos que plantearon a fines de octubre, cuando se aprobaron excepciones para desarrollar el fraccionamiento Pueblo Arena únicamente con votos oficialistas.

En línea con la Red Ambiental Piriápolis y Alrededores (APA), marcaron la necesidad de esperar la aprobación del Plan Local de Ordenamiento Territorial para Piriápolis y su microrregión.

Edil del MPP abogó por “el desarrollo” de Pueblo Obrero

En el otro extremo se expidió el edil del MPP Marcelo González, residente en Pueblo Obrero. Coincidió con “las preocupaciones” de sus compañeros en cuanto a la falta de infraestructura para absorber el crecimiento urbanístico, pero defendió el proyecto, confiado en que se podrán hacer ajustes antes de la aprobación definitiva del fraccionamiento.

“No estoy muy de acuerdo con la especulación financiera que hay detrás de todo esto”, dijo, aunque destacó que “hay disposición política” para cubrir los servicios que faltan y “discutir con la academia” algunos aspectos que otros objetan.

En su opinión, es momento de que el desarrollo llegue a Pueblo Obrero, un barrio que –según dijo– sufrió una segregación social histórica, al punto de que “una portera” separó a sus habitantes, durante décadas, de la zona turística de Piriápolis. “Si el desarrollo debe ser medido como un todo, como dicen algunos compañeros, hay que mirar que recién en esta última década el crecimiento demográfico y la expansión han permitido desarrollar esto”, dijo en referencia a los múltiples fraccionamientos en trámite para Pueblo Obrero.

Por eso, dijo que discrepa con las organizaciones sociales locales que reclaman una “veda cautelar” sobre el territorio hasta que se defina el PLOT. Además, consideró que la urbanización beneficiará a algunos de sus vecinos y a la población más joven, que “podrá acceder a esos terrenos porque estos emprendimientos los venden en cuotas”.

Garateguy: “El FA les dice una cosa a los vecinos y luego hace otra”

El edil colorado Ignacio Garateguy consideró que los cuatro PAI previstos para la zona “son muy negativos”, razón por la que reafirmó el rechazo de su partido a cualquier expediente hasta que se apruebe el PLOT. Tras recordar que, hace dos semanas, la bancada no aprobó excepciones para el fraccionamiento Pueblo Arena, refrendó el trabajo de los colectivos sociales que piden la veda cautelar.

Luego centró su discurso en fustigar al FA por avalar el PAI Piria y “desconocer” a las organizaciones ambientales. “Les dicen una cosa a los vecinos y luego hacen otra totalmente distinta al votar”, señaló, para preguntarse si la fuerza de izquierda puede “mirar a los colectivos a los ojos” tras sumar votos con el Partido Nacional.

“Por lo menos en esta legislatura el Partido Colorado ha sido claro y coherente: no votamos excepciones ni programas donde no esté aprobado el PLOT. Respetamos el trabajo de los colectivos y votamos en consecuencia. Podemos mirarlos a los ojos”, enfatizó, para señalar que cuando se apruebe el plan de ordenamiento territorial, su partido evaluará “si es conveniente que los PAI se aprueben o no”.

Edil del PN: “Las oposiciones son como la gata Flora”

Los ediles oficialistas Fernando Perdomo y Fabricio Rodríguez llevaron la voz cantante en defensa del proyecto. Enfatizaron que el expediente cuenta con el respaldo de “una cantidad de técnicos” de la Intendencia de Maldonado y del Ministerio de Ambiente, que emitieron informes de correspondencia favorables, y que cumple con la normativa nacional de ordenamiento territorial.

“No es posible echar para atrás un proyecto con base en un plan de ordenamiento territorial que aún no se ha instrumentado”, dijo Perdomo, mientras que Rodríguez consideró que “no es posible aplicar el legalismo mágico y camisetear con una veda cautelar que afecta al motor de desarrollo del departamento, que es la construcción”.

Perdomo cargó contra los delegados de la Red APA que reclamaron esa veda en la Junta Departamental, al sugerir que no son idóneos para oponerse a los técnicos institucionales. También leyó un tramo de la versión taquigráfica donde los ambientalistas advertían sobre numerosas especies en riesgo. “O sea que la clase obrera de Piriápolis, que está carente de vivienda y necesita terrenos, no puede acceder porque está el ñacurutú no sé cuánto viviendo ahí”, afirmó.

“Las oposiciones son como la gata Flora”, fustigó Rodríguez, quien llamó a proteger los recursos económicos del departamento de manera sostenible. “No podemos pasar al extremismo de frenar el desarrollo por radicalismos que se autoperciben más importantes” que los técnicos institucionales. El PAI Piria, que implicó la recategorización de suelos para habilitar la venta de lotes destinados a un centenar de viviendas unifamiliares, fue sometido a audiencia pública en febrero de 2025 y “cumplió con los ajustes técnicos” solicitados por las instituciones intervinientes, reafirmó el oficialismo.