Plan de Ordenamiento Territorial de Piriápolis: la Intendencia “romantiza” una participación ciudadana “irreal”, según colectivos

Un encuentro de técnicos comunales con alcaldes y concejales para “avanzar” en la elaboración del documento expuso contradicciones con respecto al alcance de las instancias participativas.

“Maldonado crece ordenado, con diálogo y entre todos: avanza elaboración de Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”, comunicó la Intendencia de Maldonado (IDM) al dar cuenta de un encuentro mantenido el viernes 28 entre técnicos, alcaldes y concejales de los municipios de Piriápolis y Solís Grande como parte del proceso de la elaboración del instrumento para la microrregión, que comenzó formalmente en 2019. El reporte oficial resaltó que la administración del intendente Miguel Abella busca “regular el crecimiento urbano, proteger los recursos naturales y compatibilizar las inversiones con el cuidado del medioambiente”, en un proceso que “va de la mano de la participación de vecinos y municipios”.

La comunicación institucional también consignó declaraciones del director de Ordenamiento Territorial de la IDM, Guillermo Ahlers, quien afirmó que la instancia “permitió avanzar en el análisis de los aportes recogidos durante un taller realizado a mitad de año, en el que participaron más de 100 vecinos”. El jerarca destacó, asimismo, un cambio de paradigma en la gobernanza, que implica “incorporar la mirada de los gobiernos locales respecto a las necesidades de cada territorio”, tomando a los municipios de Piriápolis y Solís Grande como un conjunto y no de manera aislada.

Ahlers informó que la IDM prepara “una nueva devolución a las comunidades” sobre los aportes recogidos en el taller de junio pasado, que tuvo lugar en Piriápolis, y en la reunión del viernes en Maldonado con las autoridades municipales. “Posteriormente, se avanzará hacia la puesta de manifiesto del plan, instancia que permitirá continuar con el proceso de participación y análisis”, dijo.

Este miércoles 4, entrevistado por el multimedio Frecuencia abierta, estimó que la reunión informativa se realizará a principios de diciembre en Solís Grande, probablemente en una escuela, para que los vecinos “que no tienen experticia técnica y que quizás se inhiben al participar en una audiencia pública” reciban, en un lenguaje llano y accesible, la información sobre los planes de la IDM para su zona. “Queremos que toda la comunidad participe”, aseguró.

Ahlers dijo que la IDM busca “profundizar la participación” vecinal en respuesta a una recomendación de la comisión interpartidaria de Ordenamiento Territorial, creada por el intendente para analizar estrategias y necesidades en la materia. En ese contexto, aseguró que el plan no solo regulará el uso del suelo, sino que también va a contemplar “los aspectos sociales, culturales y patrimoniales, y los servicios e infraestructura” que requiere el crecimiento de la zona. Agregó que “fortalecer del sistema educativo, infraestructura de saneamiento, movilidad y cuidado del ambiente, y repensar lo procesos de recategorización de suelos”, fueron puntos comunes planteados el viernes por alcaldes y concejales.

Concejala Spatakis: “Hubo una lluvia de ideas”

Para la arquitecta jubilada Diana Spatakis, concejala suplente por el Frente Amplio (FA) en Piriápolis y encargada de coordinar los asuntos de ordenamiento territorial de la jurisdicción, fue un encuentro “muy básico”. Su versión se contrapone a la de Ahlers: “Nadie llevó nada preparado, porque no lo pidieron. Se hicieron dos mesas, una para cada municipio, y hubo una lluvia de ideas. Nos pidieron que planteáramos debilidades y fortalezas y hubo algunas preguntas, pero no es cierto que hayamos evaluado aportes vecinales”, dijo a la diaria.

En cambio, coincidió con el jerarca al señalar que es necesario ampliar la base de personas informadas. Lamentó, en ese sentido, que “la gente del turismo, ni hoteleros, ni inmobiliarios, se han interesado por este tema que es delicadísimo” y que no haya llegada a personas que habitualmente acuden al municipio para plantear múltiples carencias de infraestructura en la zona.

La concejala opinó que la situación actual dista mucho de la efervescencia que se vivió antes de la aprobación de las directrices territoriales departamentales, en 2010, cuando hubo “muchísimas instancias de participación”. Si bien advirtió que los encuentros comunitarios “no son vinculantes”, dijo que “tampoco hay voluntad política de la mayoría nacionalista del municipio por fomentar instancias abiertas” con la comunidad. “No quieren”, “no son políticos preparados y tampoco contamos con técnicos para eso”, afirmó.

En ese contexto, señaló que los concejales oficialistas rechazaron una moción del FA para acompañar el pedido de “veda cautelar” de nuevos fraccionamientos hasta que se apruebe el PLOT, promovida por la Red Ambiental Piriápolis y Alrededores (APA) ante la IDM y la Junta Departamental. Spatakis, quien además integra esa red, consideró “un disparate” que, la semana pasada, los ediles blancos hayan aprobado el fraccionamiento Pueblo Arenas, con excepciones a la normativa vigente en Pueblo Obrero.

Deborah Díaz: “No hay participación ciudadana real”

Desde la Red APA, la activista Déborah Díaz aseguró este miércoles a la diaria que “no hubo una participación real” sobre el PLOT. “El concepto de participación que tiene la IDM no es el mismo que el nuestro, que se basa en el Acuerdo de Escazú, y no estamos dispuestos a ceder en eso”, remarcó, para recordar que la instancia de junio pasado “fue la única realizada desde que se inició el proceso de elaboración del PLOT”, en 2019.

Aquel día hubo una presentación sobre ecología del paisaje, a cargo del doctor en Ciencias Biológicas Paul Moizo, y otra de ingenieros de la Dirección Nacional de Aguas, quienes expusieron un “mapa de riesgo de inundación”. Según relató Ahlers en Frecuencia abierta, la jornada continuó con “una especie de taller” donde, con los mapas sobre la mesa, “se les pidió a los vecinos que explicaran cuál era la problemática que tenían en sus barrios”.

Díaz asegura que la duración del taller fue “totalmente insuficiente” para que los vecinos hicieran aportes. Además, dijo que los técnicos no presentaron el mapeo con las transformaciones de uso del suelo en la zona de Pueblo Obrero donde, justamente, hay varios PAI en trámite. De hecho, la preocupación motivó que enviaran una carta a la IDM por la cual se abrió el expediente administrativo N° 2026-88-01-09354, archivado por la Administración Documental el 6 de octubre pasado, informó.

Considerando la magnitud del PLOT en trámite y el “mínimo aporte” que pudieron realizar en el mentado taller, los colectivos reclamaban a la IDM que instalara mesas territoriales de participación ciudadana. Pero la administración “no se dio por aludida”, lamentó Díaz. “Algunos optaron por enviar sus informes con la esperanza de que los tenga en cuenta”, pero nunca recibieron una contestación oficial.

Ahora se pregunta si la comuna piensa repetir el “esquema expositivo” y seguirá “romantizando la participación”, o si dará a la ciudadanía la posibilidad real de hacer mapeos antes de la puesta de manifiesto. “La participación ciudadana es mínima; lo que hay, hasta ahora, son exposiciones informativas que dejan muy poco tiempo a los vecinos para consultar y fundamentar su postura”, consideró.

Por lo pronto, aseguró que varios miembros de la Red APA están promoviendo “una reunión urgente” para analizar la postura de la IDM ante sus reclamos y ver cómo continuar ejerciendo presión. “Estamos consternados con que no tengan en cuenta el pedido de veda cautelar y sigan aprobando fraccionamientos, mientras la discusión del PLOT es cero participativa”, resumió.

De acuerdo al cronograma oficial al que accedió la diaria, la puesta de manifiesto del PLOT, en la que la comunidad planteará sus observaciones al documento de avance, se realizará antes de fin de año. La audiencia pública, que tendrá tres instancias antes de que el proyecto del PLOT pase a consideración de la Junta de Maldonado para su aprobación, tendrá lugar después del verano.