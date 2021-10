No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Es momento de que multimillonarios como los directores de las empresas Amazon, Jeff Bezos, y Tesla, Elon Musk, “den un paso al frente ahora, por una sola vez”, y ofrezcan un mínimo porcentaje de su riqueza para atender el problema del hambre global, dijo David Beasly, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Bastaría con que esas personas ofrecieran 0,36% de su riqueza para salvar la vida de alrededor de 42 millones de personas, agregó Beasly, entrevistado por la cadena CNN. El funcionario estadounidense de 64 años, que tiene una larga trayectoria política –fue gobernador del estado de Carolina del Sur entre 1995 y 1999 y, aunque desde hace décadas integra el Partido Republicano, en sus orígenes fue representante demócrata– especificó que la cifra necesaria para atender esa emergencia es de 6.000 millones de dólares.

Una muestra de la concentración de la riqueza es que con 2% del patrimonio de Musk bastaría para superar la actual escasez de alimentos, manifestó Beasly al programa Connect the World de la cadena estadounidense, y reiteró que se trata de “6.000 millones de dólares para ayudar a 42 millones de personas que literalmente van a morir si no las ayudamos. No es complicado”. Según informó la cadena alemana Deutsche Welle, Musk tiene un patrimonio neto de casi 289.000 millones de dólares.

Ya en abril, el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, había dicho que, en el último año, el patrimonio de los más ricos en América Latina había aumentado cinco mil millones de dólares, y recomendó para la región un “impuesto solidario” para quienes se beneficiaron durante la pandemia de coronavirus; pidió además un ingreso mínimo de emergencia para quienes quedaron en las situaciones más vulnerables, medida que algunos países de la región adoptaron. Esto evitaría una crisis de larga duración, dijo en ese momento Guterres.

Durante la pandemia, la pobreza extrema en América Latina aumentó a 12,5% según datos de la ONU, mientras que el número de multimillonarios creció 31% en la región. En su página web, la organización internacional compara en tamaño el incremento patrimonial de esas personas con el volumen de la economía de Ecuador. Mientras tanto, desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos, el patrimonio de los multimillonarios prácticamente se duplicó.

Estamos en “una tormenta perfecta” en la que convergen varias crisis al mismo tiempo, explicó Beasley. Una es la pandemia y otra el cambio climático, agregó. A esto se suman situaciones regionales puntuales, como la de Afganistán, donde la mitad de la población está en riesgo alimentario, la de Yemen, donde la guerra civil está generando la crisis humanitaria más grande de la humanidad en este momento, o la de Etiopía. En este país africano 5,2 millones de personas están en esa situación desesperante, en particular en la zona en la que hay combates entre el Frente de Liberación Popular de Tigray y el gobierno central, señalaron CNN y la Deutsche Welle, citando un informe reciente del propio Programa Mundial de Alimentos, entidad que en 2020 fue galardonada con el Premio Nobel de La Paz por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre.

En la entrevista, Beasley dijo sobre la institución que dirige: “Nos hemos quedado sin combustible. Nos hemos quedado sin efectivo, en términos de pagar a nuestra gente, nos estamos quedando sin dinero y no podemos ingresar nuestros camiones”.

“No les estoy pidiendo que hagan esto todos los días, todas las semanas o todos los años. Tenemos una crisis única”, insistió Beasley, y agregó: “Todo lo que estoy pidiendo es 0,36% de su patrimonio neto. Estoy a favor de la gente que gana dinero, pero Dios sabe que también estoy a favor de ayudar a las personas que tienen una gran necesidad en este momento”.

El titular del programa de la ONU dijo que “cada cuatro segundos se está muriendo una persona por causas relacionadas con el hambre”, y preguntó, dirigiéndose a las 400 personas más ricas de Estados Unidos: “¿Qué pasaría si fuera tu familia o tu hija la que se muere de hambre?”.

Beasley invitó a todos los magnates a los que les pidió la contribución a viajar con él y ver con sus propios ojos esa realidad global de falta de acceso a los alimentos.