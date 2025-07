El ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, el 30 de junio, en Madrid.

Lo niega todo, incluso la verdad. Pero ya duerme en la cárcel de Soto del Real. Santos Cerdán ingresó el lunes al Centro Penitenciario Madrid V por orden del magistrado Leopoldo Puente. Se le imputan los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias en el marco de la investigación sobre la supuesta trama de corrupción del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. Y, sin embargo, llueve...

Gobierno y PSOE tratan, sin demasiado éxito, de minimizar el impacto. Bueno, no todo el PSOE y no todo el gobierno. La novedad de esta crisis es que hasta entre los más sanchistas se extiende la sensación de una agonía lenta y de que la legislatura difícilmente llegará a 2027. Luego está el sindicato de críticos habituales alrededor de una especie de conjura sincronizada con la derecha política y mediática para que se convoquen elecciones anticipadas. También unos cuadros medios que apuntan la necesidad de convocar un congreso extraordinario. Y varios ministros que, aunque califican de “jurídicamente incomprensible” el auto del magistrado, reclaman sin concretar a Sánchez decisiones drásticas. Todos, eso sí, coinciden en la gravedad de la situación, en que el daño es irreparable.

No en vano los indicios que el juez había calificado de “consistentes” tras la investigación de la Guardia Civil contra Cerdán son ahora, tras su declaración ante el Supremo, “notabilísimos”. Si hasta ahora las conversaciones con el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García eran el principal y más sólido indicio para sostener la imputación de Cerdán, el magistrado ha descrito en su último auto que el ex número tres del PSOE podría ser el líder de esa trama “vertical”. Dicho de otro modo: Cerdán ya no sería uno más en el reparto de las mordidas, sino el encargado de reclamarlas, recaudarlas y repartirlas.

Y todo esto a cinco días de un crítico comité federal el sábado en el que se espera que Pedro Sánchez anuncie cambios. ¿Puntuales? ¿Estructurales? El presidente del gobierno tiene sobre la mesa todas las opciones y, hasta el momento, descarta la del congreso extraordinario a la que apuntan algunos ministros como una opción que acallaría a los críticos y pondría en evidencia la falta de alternativa a Sánchez. En el entorno más cercano del presidente apuestan, sin embargo, por una nueva estructura de la dirección que reduzca el número de áreas e incorpore nuevas caras, más allá de la secretaría de Organización que dejó vacante Cerdán tras conocerse el demoledor informe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil). Y, en todo caso, trabajan en un nuevo “relato de supervivencia” con medidas de regeneración del partido. Esto en lo que respecta al partido. El día 9 Sánchez comparecerá además ante el Congreso de los Diputados y anunciará un amplio paquete legislativo con medidas anticorrupción, tal y como le demandan los socios.

Entre quienes, como Emiliano García Page, creen que Sánchez entra en tiempo de descuento y que todo lo que haga o diga en adelante no servirá más que para prolongar el estertor y quienes sostienen que el impacto político de la entrada en prisión de Cerdán no se salda tampoco con cambios cosméticos en la Ejecutiva están los que temen que la investigación escale más allá de lo que Pilar Alegría llamó “el trío tóxico” de Ábalos/Koldo/Cerdán y destape una supuesta financiación irregular del partido. En ese caso, habría un game over: ni la economía ni la agenda internacional ni las políticas sociales servirían para que los socios de investidura siguieran manteniendo el apoyo a Sánchez.

El caso es que la decisión del juez del Supremo pilló el lunes a una importante representación del gobierno en Sevilla para la sesión inaugural de la cumbre sobre la financiación al desarrollo de Naciones Unidas. Y desde allí La Moncloa trató de poner distancia con Cerdán. El propio Sánchez se encargó de recordar que el PSOE actuó “de manera contundente desde el primer momento” y afirmó, solemne: “Hemos asumido responsabilidades. Apartamos a Cerdán y ahora es el momento de la Justicia, que es la que tiene que dirimir responsabilidades”.

Sus palabras no sirvieron, en absoluto, para destensar a un PSOE que sigue en shock desde el informe de la UCO que precipitó la salida de Cerdán de la secretaría de Organización y a cuyos dirigentes sorprendió la decisión del magistrado del Supremo de enviar a prisión al ex número tres del partido.

Los socialistas califican a Leopoldo Puente de juez “confiable” desde el punto de vista jurídico, si bien no terminan de entender los motivos por los que el día 20 denegó la entrada y el registro en el domicilio de Cerdán y acordó el aplazamiento de su declaración y, este lunes, lo envió a prisión. “Si tanto riesgo de fuga había, ¿por qué no lo detuvo antes y le tomó declaración?”, se preguntan. Los mismos interlocutores añaden que el auto que acuerda la prisión “detalla mucho los indicios de delito, pero poco las razones de la prisión”, y que resulta inexplicable por qué el juez y el fiscal Luzón evitaron la cárcel a José Luis Ábalos y Koldo García pero la ordenan para Cerdán.

El impacto político de la salida de Cerdán en furgón camino de la cárcel es en todo caso una imagen que marca un punto de inflexión en una legislatura que ya se presumía incierta por la acumulación de investigaciones judiciales que afectan al entorno de Sánchez y por la falta de Presupuestos Generales del Estado. En el gobierno están convencidos, más allá de la culpabilidad de Cerdán y de Ábalos, de que la derecha mediática, política y, especialmente, la judicial han seguido al pie de la letra la consigna de Aznar: “El que pueda hacer, que haga”.

Los socialistas dan por hecho que tendrán un verano de sobresaltos y que el horizonte judicial que les queda por delante no puede ser más desalentador. Con el fiscal general del Estado a punto de sentarse en el banquillo; la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de rechazar también el lunes la maniobra de Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas extremeños, con su aforamiento exprés para evitar que la jueza de Badajoz Beatriz Biedma siguiera instruyendo el caso del hermano de Sánchez, y la reciente acusación del juez Peinado ante el Supremo contra Félix Bolaños por la contratación de la asesora de Begoña Gómez, todo es susceptible de empeorar.

La entrada a prisión de Cerdán tiene un impacto político innegable y aumenta la gravedad de la crisis, y esa es una lectura política que el gobierno no debería evitar porque la derecha no dejará de apretar las tuercas. Y esto ya no va sólo de bulos y desinformación, aunque siga habiéndolo, sino de una ofensiva concertada e implacable contra un gobierno progresista.