El juez Martín Bava, que investiga el presunto espionaje ilegal a familiares de las personas que murieron tras el hundimiento del ARA San Juan, citó este viernes a declarar como indagado al expresidente argentino Mauricio Macri y le prohibió salir del país.

Bava lo convocó para el próximo 7 de octubre a las 11.00, según informó Télam. “Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, indica el juez en la resolución.

Se trata de la primera citación a declarar en calidad de imputado para Macri desde que dejó la presidencia. En el mismo fallo el juez procesó sin prisión preventiva al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a la exsegunda en el organismo, Silvia Majdalani, con embargos de 20 millones de pesos para cada uno, y a otros imputados.

Según señala el documento, el espionaje ilegal “se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares, quienes para ese entonces eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional”, señala Bava en su fallo. “Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y, como dije, es deber del Poder Judicial investigarlo y sancionarlo”, indica.

La “gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no sólo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de estas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida como es la desaparición de un ser querido”, evaluó.

Familiares de las víctimas: “Es una grata sorpresa”

En noviembre de 2017 44 tripulantes del submarino ARA San Juan fallecieron tras una implosión en la nave.

El abogado de las familias querellantes en la causa por el hundimiento del submarino y padre de uno de los tripulantes fallecidos, Luis Tagliapetra, dijo este viernes en Radio 10 que es “una grata sorpresa” la citación al expresidente: “Desde el primer momento sabíamos que no iba a poder zafar. Los papeles que presentaron, y están en el expediente que formularon los espías, estaban dirigidos personalmente a él”.

“Si tanto miedo nos tenían a los familiares de las víctimas tal vez haya cosas que todavía no sabemos”, agregó el abogado, quien criticó a Macri porque, dijo, “nunca cumplió con las promesas que nos hizo. Fue muy perverso el destrato, el maltrato y la enorme cantidad de mentiras. Y encima de todo eso, nos espiaron”.

En la entrevista contó cómo se enteraron del espionaje: “Al compartir las experiencias con los familiares en plena lucha, allá por diciembre de 2017, notamos que pasaban cosas raras en los teléfonos y correos electrónicos. Desaparecían conversaciones enteras, de hecho un chat con mi hijo me desapareció por completo”.

“El corolario se dio cuando en marzo de 2018 tuvimos una invasión de ingreso a los correos electrónicos. Eso motivó que yo hiciera la denuncia en la fiscalía federal de Caleta Olivia”, agregó Tagliapetra. “Luego, la doctora Cristina Caamaño, la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, halló en una sede del organismo en Mar del Plata tres discos rígidos con información sobre seguimientos personales, perfilamientos, capturas de redes y hasta filmaciones con drones, además de escuchas que no queda claro si fueron telefónicas, a distancia o infiltradas”, señaló.

“No quiero ser conspiranoico, pero si tanto miedo nos tenían a los familiares de las víctimas tal vez haya cosas que todavía no sabemos. Las pericias deben hacerse. No puede ser que desde el 17 de noviembre de 2018, que fue el día en que hallamos el submarino, no se haya hecho ni una sola pericia, ni siquiera sobre el material de videos y fotos”, concluyó Tagliapetra.

“Los límites del poder del Estado”

Al explicar la decisión de citar a Macri, el juez señala en la resolución que “determinar la transgresión a la Ley 25.520 (Ley de Inteligencia) es identificar los límites del poder del Estado para con todos los ciudadanos de la República Argentina”. “Corresponde detallar que se le imputa desde su cargo de presidente de la Nación; por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias”.