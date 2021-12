No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En un video publicado en las redes sociales por la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por ella en 2018, la expresidenta chilena Michelle Bachelet explicitó este martes su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en la segunda vuelta electoral del domingo.

“No da lo mismo por qué candidato se vota, y por eso yo voy a votar por Gabriel Boric”, expresó la exmandataria, quien agregó: “Quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas a que asistan a votar, que asistan a votar tranquilamente respetando a los que piensa diferente”.

Si bien la cercanía ideológica de Bachelet con Boric es evidente, el hecho de que haya declarado su apoyo generó fuertes rechazos por parte del candidato ultraderechista del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, y de otros políticos de derecha, por el cargo que la exdirigente de la Concertación ocupa actualmente en las Naciones Unidas.

De todas maneras, de acuerdo a lo que puntualizaron medios chilenos, Bachelet no cometió falta alguna, porque si bien dentro de las normas que rigen la conducta de los funcionarios internacionales se recomienda imparcialidad, esto no significa que tengan que renunciar a sus opiniones políticas personales ni a los puntos de vista nacionales.

De cualquier forma, las reacciones no se hicieron esperar.

Kast, quien se encontraba en la ciudad de Concepción realizando actividades de campaña, señaló respecto del video de apoyo: “Lamento que ella haya hecho un intervencionismo de ese tipo, sabiendo que representa a todos los chilenos en el exterior”, según informó el portal El Mostrador. Por su parte, Jorge Rathgeb, diputado de Renovación Nacional, sector al que pertenece el presidente Sebastián Piñera, dijo que Bachelet “tiene que poner su cargo a disposición en las Naciones Unidas”.

Desde la izquierda se valoró positivamente la manifestación de Bachelet. “Este es un tremendo respaldo. No es intervencionismo”, dijo la diputada socialista Maya Fernández, nieta menor del expresidente Salvador Allende. “La expresidenta es ciudadana chilena con derecho a voz y voto. Me parece increíble que quienes acusan de intervencionismo no dijeron nada cuando los ministros de Piñera salieron a apoyar al candidato de Piñera, Kast, y ahí se quedaron callados”, agregó Fernández. Por su parte, Boric agradeció el apoyo de Bachelet con un mensaje en su cuenta de Twitter.

“El apoyo de la expresidenta Bachelet es un gran honor en momentos claves de nuestra historia. Como ella dice, para que Chile avance con cambios que mejoren calidad de vida de las personas, hay que redoblar esfuerzos y motivar a familia y vecinos a votar el 19. De nosotros depende”, expresó el candidato de 35 años.

Aylwin, comunismo y drogas

En la noche del lunes los candidatos que se medirán el domingo tuvieron el último debate televiso antes de la cita electoral.

Intentando captar al electorado de centro, que es el que definirá la elección que se presume será muy reñida, ambos se mostraron moderados. Kast llegó a elogiar al expresidente Patricio Aylwin, el primero luego de la dictadura de Augusto Pinochet. Sobre el político demócrata cristiano dijo: “Él tuvo que llevar adelante la transición y tomar lo que venía de un gobierno autoritario, del gobierno militar, a llevarlo a una democracia plena. Y creo que ahí se jugó gran parte de estos 30 años, que, a juicio mío, han sido 30 años de crecimiento”.

Apuntando a seguir en líneas generales con el actual gobierno desde el aspecto económico, Kast remarcó: “Fuimos un modelo para el mundo y tenemos que recuperar eso [...]. No quiero ser un presidente que levante el puño, quiero ser un presidente que dialogue y acoja”.

A su turno, el izquierdista Boric expuso la necesidad de aumentar el rol estatal para que, por medio del incremento de los impuestos a las grandes fortunas del país, se logre tener servicios de salud y educación gratuitos, un viejo anhelo de un vasto sector de la sociedad chilena. “Queremos avanzar hacia un Estado de bienestar. El título que le pongan no me preocupa. Si es socialdemócrata, en buena hora”, afirmó.

El intercambio entre los postulantes fue bastante menos tenso que el radial que habían tenido el viernes, pero no faltaron los dardos cruzados.

Una vez más, Kast, recurriendo a una de sus políticas de campaña ‒agitar el fantasma del comunismo, que a su juicio puede cernirse sobre Chile en caso de que gane Boric‒ mencionó al exaspirante presidencial comunista Daniel Jadue como eventual ministro del Interior, algo que fue refutado con contundencia por el candidato de Apruebo Dignidad. “Totalmente falso. ¿Cuántas mentiras llevamos? Lo he descartado explícitamente”, dijo Boric.

“Gabriel, es una ironía. Me alegro de que lo descartes, la gente va a estar feliz de que Daniel Jadue no va a ser tu ministro del Interior. Gracias por aclararlo”, dijo Kast. “No se construye encuentro con ironía”, respondió Boric.

Otro duelo directo se dio cuando Kast, una vez más, insinuó que su contendiente electoral es un consumidor de drogas, algo que ya había dicho en un debate previo a la primera vuelta de las elecciones.

En aquella ocasión el postulante ultraderechista de 55 años le pidió a Boric que se realizara un test para comprobar si consume drogas, pedido que reiteró la noche del lunes. Pero esta vez, al escuchar el planteo, Boric abrió una carpeta y mostró ante cámaras una prueba realizada en una clínica privada en la que se establecía que no había consumido cocaína, canabinoides ni anfetaminas.

“No soy un consumidor de drogas. El plantear la sospecha es el mismo discurso de toda la derecha. Los partidarios de Kast hasta me inventaron una ficha clínica falsa”, agregó Boric tras mostrar el documento médico.

Pero la afirmación del candidato de Apruebo Dignidad fue puesta en duda este martes por la vocera del comando de Kast, la exsubsecretaria del Ministerio de Salud Paula Daza, quien explicó a medios locales que los test de orina –como el que mostró Boric– únicamente revelan el consumo de drogas de las últimas horas, y que para tener un resultado más extendido en el tiempo se debe analizar una muestra de pelo.