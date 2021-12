En el marco de un discurso realizado durante un encuentro de gobernadores en la ciudad de Pozo Almonte, ubicada en la Región de Tarapacá, en el norte de Chile, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se comprometió a adoptar medidas que apunten a descentralizar el país en caso de que gane la segunda vuelta electoral del 19 de diciembre y reconoció que el desempeño de su fuerza política fuera de la Región Metropolitana de Santiago en la primera vuelta no fue el que esperaba.

“Nos fue peor de lo que esperábamos en regiones, y eso me parece importante no desconocerlo. Tenemos que hacer una tremenda pega recorriendo todas las regiones. Porque nuestro mensaje de descentralización, de nuevo modelo de desarrollo, no llegó con la suficiente nitidez y eso no es culpa del electorado”, afirmó Boric, oriundo de la sureña ciudad de Punta Arenas, de acuerdo a lo que consignó el diario El Mercurio. “Me carga la arrogancia de sectores nuestros que pretenden echarle la culpa al electorado que ‘no entendió lo que yo quería decir’ y que por lo tanto son ‘fachos pobres’ o cualquier apelativo. Somos nosotros los que tenemos que parar mejor las orejas”, afirmó Boric.