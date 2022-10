“Hay que recuperar el control del Estado y ejercer el poder desde el día uno. Si no tenemos la capacidad de demostrar a la velocidad que la gente te pide hoy, después no te reeligen”, dijo el expresidente argentino Mauricio Macri durante un foro de expresidentes de derecha celebrado en el Miami Dade College. “Por eso tenés que llegar y correr a la militancia para que la gente vea que hay progreso y demostrarles que vivir dentro de la ley, más allá de lo económico, te da una tranquilidad espiritual distinta”, agregó.

Si bien el foro, llamado VII Diálogo Presidencial, tenía como tema el impacto de la guerra en Ucrania en las democracias occidentales, la agenda nacional de los participantes también estuvo presente en la oratoria.

Macri se refirió a las estrategias de cara a las elecciones del año que viene y a un eventual segundo gobierno de la coalición que lidera, Juntos por el Cambio. Dijo que “el buenismo no paga”, por eso “cuando estás en el poder tenés que ejercer el poder”.

“Aunque no queramos, todos terminamos haciendo algo con un matiz populista porque nos sentimos acorralados, y al final no sirvió de nada”, dijo el exgobernante, según citó Infobae. Macri afirmó que “al populismo se le puede ganar combatiendo el relato” y agregó: “A nuestros valores e ideas hay que darles emoción, poner el corazón, transmitir la misma locura a través de nuestras ideas, que son racionales. Las tenemos que llevar con vehemencia, desde el corazón. Si nos quedamos en la racionalidad no llegamos. Ellos tienen un relato poderoso”.

En referencia a las redes sociales, Macri afirmó: “Otra razón por la cual les podemos ganar es porque el mundo ha desarrollado una locura contra el poder. Un día nos eligen y a las 48 horas ya nos cuestionan cualquier cosa que estemos haciendo, y cualquier salame con dos followers en Twitter nos dice cómo tenemos que gobernar”. El exgobernante opinó: “Eso también nos juega a favor, porque nuestros jóvenes están con que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer, y cuando ven un Estado que los asfixia, lo rechazan”.

En el encuentro participaron expresidentes como el español José María Aznar, el colombiano Iván Duque, el mexicano Vicente Fox, el ecuatoriano Jamil Mahuad, el boliviano Jorge Quiroga y el costarricense Miguel Ángel Rodríguez. Según informó la agencia Efe, el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle canceló su participación a última hora.

El foro fue organizado por la Cátedra Mezerhane Endowed del Miami Dade College, Iniciativa Democrática de España y las Américas, el Instituto Atlántico de Gobierno y el diario Las Américas, y fue inaugurado por la vicegobernadora del estado de Florida, Estados Unidos, la republicana Jeanette Nuñez.

Cuando le tocó el turno de participar a Fox, cuestionó al gobierno del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que su país “lo tuvo todo y lo tiene todo”, pero no puede aprovecharlo debido a “un gobierno nefasto, que no tiene el menor gramo de inteligencia y no aprovecha las oportunidades que hay para dar un salto hacia adelante”.

También hubo críticas para el presidente colombiano, Gustavo Petro. “Esperemos que Petro se dé cuenta de que las ideas de Argentina van traer mucha pobreza a los colombianos”, dijo Macri a periodistas después de intervenir en el foro.

Por su parte, durante su oratoria, Duque advirtió que América Latina se encamina a una división entre países que favorecen la inversión extranjera y otros que la dificultan, sin identificar a ninguno. “Son los demagogos versus pedagogos”, dijo Duque. “Hay países que proponen pan para hoy y hambre para mañana con medidas insostenibles, mientras que los pedagogos son los que tienen que tomar decisiones impopulares que implican contar a sus pueblos el costo de estas para proteger a las sociedades en el largo plazo”, agregó.