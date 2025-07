Si bien todavía faltan algunos meses para las elecciones presidenciales chilenas del 16 de noviembre, la campaña tiene un tono duro mientras diversas encuestas muestran la evolución de las preferencias de la ciudadanía.

En este sentido, los sondeos coinciden en que Evelyn Matthei, la candidata de la coalición derechista Chile Vamos, viene cayendo sostenidamente y ahora está en el tercer lugar, detrás de la comunista Jeannette Jara, postulante del oficialismo, y del ultraderechista José Antonio Kast, líder del Partido Republicano.

La encuesta publicada a comienzos de esta semana por Cadem, una de las consultoras más respetadas del país, indica que Jara tiene el 29% de los apoyos, Kast el 27% y Matthei se sitúa en tercer lugar con el 14% de las adhesiones, acumulando una caída de 9 puntos en casi un mes.

Más atrás, siguen Franco Parisi, del populista Partido de la Gente, con 8%, el libertario Johannes Kaiser con 6% y dos candidatos que todavía no está claro si participarán en la contienda: Marco Enríquez-Ominami con 4% y Harold Manye Nicholls con 2%. Según la encuesta, el 10% no votaría, no sabe o no responde.

El estudio, publicado en el sitio de la consultora, además indicó que en la segunda vuelta, que hipotéticamente enfrentaría a Jara y Kast, el segundo saldría vencedor con el 47% contra el 36% de su adversaria.

Cuando se preguntó a los encuestados, más allá de sus preferencias políticas, quién creen que será el sucesor de Gabriel Boric, el 35% dijo que sería Kast, el 30% Jara y sólo un 12% se inclinó por Matthei.

En este contexto, este jueves, en una entrevista con T13 Radio, Matthei denunció la manipulación de registros audiovisuales y la divulgación de rumores sobre que padece Alzheimer.

“Hay una investigación hecha por El Mostrador en la que se ve una campaña en mi contra que es asquerosa. De verdad asquerosa”, expresó Matthei. “Alteran videos míos. Yo muchas veces hablo con ‘emmm…’, pero ellos lo alargan a 10 o 15 segundos, entonces pareciera que yo estoy vacilando, o que tengo Alzheimer, como lo han dicho ya en forma específica”, acusó.

La investigación a la que Matthei se refiere estuvo a cargo de la periodista Paulina de Allende-Salazar y la Unidad de Investigación del portal El Mostrador. Basándose en videos y otras publicaciones hechas en redes sociales, probaron que existió una campaña sistemática de desinformación que surgió de 70 cuentas troll que se dedicaron a sembrar confusión, deslegitimar y ridiculizar a la postulante derechista, que está intentando captar votos de la derecha tradicional y del electorado más centrista.

La candidata advirtió que “en la medida en que eso ya se ha ido despejando, y que todo el mundo sabe quiénes son los que están detrás [de la campaña en su contra], va a ser distinto lo que venga en adelante”, en alusión al escenario electoral en el que deberá competir directamente con Kast para pasar a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

De acuerdo con lo que consignó el diario El Mercurio, Matthei también reflexionó sobre el tono que está tomando la contienda: “Me parece que esa forma de hacer política no le hace bien a Chile. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de unir a Chile [...] Nosotros hemos visto lo que pasó con los extremos, un extremo se llevó la convención constituyente para su casa y fue rechazada. Después vino el otro extremo, y también fue rechazada. Entonces yo estoy absolutamente convencida de que la mayoría de los chilenos también entienden que si nos vamos a los extremos, Chile no va a progresar”.