La situación sigue siendo de extrema tensión en Brasil, donde en centenares de carreteras de todo el país sigue habiendo cortes de rutas promovidos por camioneros y otros manifestantes afines al presidente Jair Bolsonaro, en protesta por el triunfo en las elecciones del domingo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Mientras muchos aliados del mandatario lo están presionando para que rompa el mutismo público en el que está desde que se conocieron los resultados de los comicios para tratar de descomprimir la situación, en las calles reina la incertidumbre, pese a la orden judicial, dictada en la noche del lunes, que ordenaba el desalojo de las carreteras.

Policía Militar, durante el bloqueo de los partidarios de Jair Bolsonaro, en la carretera Castelo Branco. Foto: Caio Guatelli, AFP

El escrito presentado por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes, incluso remarca que, en caso de incumplir la orden, el director de la Policía Caminera Federal, Silvinei Vasques, podría ser encarcelado. Hoy Vasques declaró que la situación es muy compleja y que debería apelar a “una movilización extraordinaria de funcionarios” para poder efectivizar lo dictado por la Justicia.

Por su parte, el director de la Policía Caminera Federal del estado de San Pablo, Fernando Miranda, dijo en una conferencia de prensa que los cortes de ruta están siendo llevados adelante por gente que tiene experiencia en el tema. “Ellos son reincidentes en esto, no son amateurs, no son principiantes en hacer este tipo de paros”, afirmó Miranda, quien agregó que la medida de imponer multas puede ser efectiva, aunque no suficiente para detener estas acciones.

En muchos lugares del país se registraron choques entre la Policía y manifestantes, mientras Bolsonaro en la mañana se reunió con su círculo más cercano de colaboradores, entre los que se incluía al exministro de Defensa y excandidato a la vicepresidencia Walter Braga Netto, para analizar los pasos a seguir. De acuerdo a lo que informó Folha de Sao Paulo algunos integrantes del Supremo Tribunal Federal se contactaron con el ministro de Economía, Paulo Guedes, y con Tarcísio Gomes de Freitas, exministro de Infraestructura y gobernador electo del estado de San Pablo, para que insten al presidente a hablar para apaciguar la situación.

Autopista Castelo Branco, en las afueras de San Pablo. Foto: Caio Guatelli, AFP