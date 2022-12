El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a Estados Unidos y a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de estar implicados directamente en el conflicto de Ucrania al estar proporcionando sistemáticamente armas e instrucción militar al gobierno de Kiev.

“No deben decir que Estados Unidos y la OTAN no tienen parte en esta guerra, ustedes participan directamente en ella”, dijo Lavrov en una conferencia de prensa virtual que brindó a periodistas de medios internacionales, consignada por la agencia Associated Press. “Y no sólo al proporcionar armas, sino también al entrenar al personal. Están entrenando a su ejército en su territorio, en los territorios de Gran Bretaña, Alemania, Italia y otros países”, agregó.

El jefe diplomático del Kremlin también justificó los ataques que las fuerzas de su país están lanzando sobre instalaciones energéticas ucranianas y otra infraestructura clave, que dejaron a millones de personas sin electricidad, calefacción y agua. Los ataques rusos pretenden “desconectar las instalaciones de energía que les permiten a los países occidentales seguir inyectando armas mortales en Ucrania para matar a los rusos”, enfatizó Lavrov.

El alto funcionario dijo también que la OTAN volvió a poner como principios fundamentales los que rigieron a la alianza militar durante la Guerra Fría. Lavrov, de acuerdo a lo que consignó la agencia oficial rusa TASS, recordó que el primer secretario general de la OTAN, el británico Hastings Lionel Ismay, “ideó una fórmula para mantener a los rusos fuera de Europa, a los estadounidenses dentro y a los alemanes debilitados”.

“Lo que está sucediendo ahora significa el regreso de la OTAN a las prioridades conceptuales que se desarrollaron hace 73 años. Nada cambió: los rusos no son bienvenidos en Europa, y los estadounidenses ya sometieron a toda Europa y no es únicamente Alemania la que está reprimida, sino todos los países que integran la Unión Europea. Entonces, la filosofía de dominación y ventajas unilaterales no ha ido a ninguna parte después del final de la Guerra Fría”, dijo Lavrov.

Profundizando sobre el tema y pensando en el futuro, el ministro ruso dijo que su país y las potencias occidentales nunca volverán a tener un nivel de relacionamiento como el que tenían antes del comienzo del conflicto en Ucrania. De acuerdo a lo que informó el diario español La Vanguardia, Lavrov dijo que está claro que “si en algún momento a los occidentales les interesa restablecer el trabajo conjunto sobre la seguridad en Europa, ese restablecimiento no será posible”.

Durante la extensa conferencia con los medios internacionales, que duró más de dos horas, Lavrov también manifestó que es vital evitar cualquier tipo de confrontación militar entre las potencias nucleares, incluso si únicamente se utilizaron en este enfrentamiento armas convencionales, porque ello podría conllevar una escalada que podría convertirse en “incontrolable”.