Varios líderes regionales se han pronunciado este jueves respecto de la invasión de Rusia a Ucrania. La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó la invasión y en un comunicado emitido este jueves llama a “un inmediato cese de las hostilidades que irresponsablemente ha iniciado [Rusia]”. Afirma que el ataque “constituye un crimen contra la paz internacional”, que es “es repudiable y constituye un acto gravísimo de violación del derecho internacional”.

“La agresión ha sido definida como el ‘crimen internacional supremo’ y el mismo constituye indudablemente un ataque contra la paz y la seguridad de la humanidad, así como a las relaciones civilizadas entre Estados”, señala el comunicado.

El presidente de Colombia, Ivan Duque, rechazó los ataques de Rusia. ”Estos hechos atentan contra la soberanía de Ucrania y ponen en riesgo la vida de miles de personas, en una incuestionable situación contraria al Derecho Internacional y la carta de la ONU”, manifestó en sus redes, y añadió que Colombia se une “a las voces que, a nivel internacional, claman por el inmediato retiro de tropas rusas de Ucrania”.

La cancillería argentina, por su parte, difundió un comunicado en el que “llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania”, rechaza el “uso de la fuerza armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania”, y reitera “la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades”.

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, informó que en Ucrania viven 83 argentinos y otros 20 están en tránsito, y garantizó que la embajada en ese país está “monitoreando” la situación de esas familias. Por el momento, dijo, “no consideramos que haya una gravedad” tal que obligue a la repatriación de esas personas.

Chile, en tanto, expresó a través de su cancillería que “toda solución debe ser a través del diálogo de acuerdo al Derecho Internacional y debe considerar los intereses de todas las partes”. La canciller Carolina Valdivia dijo que tienen identificados a 50 chilenos que se encuentran en distintas ciudades de Ucrania. “Estamos trabajando a través de nuestro consulado en Varsovia”, declaró en rueda de prensa.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no se ha referido al asunto, y en cambio, en la mañana del jueves en sus redes sociales hizo publicaciones sobre deportes, entre otros temas.

El expresidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva dijo que “los seres humanos tienen que entrar en razón y resolver sus diferencias en una mesa de negociaciones, no en los campos de batalla”. En su cuenta de Twitter dijo que “nadie puede estar de acuerdo con la guerra, los ataques militares de un país contra otro”. “La humanidad no necesita la guerra, necesita empleo, educación. Por eso me entristece estar aquí hablando de guerra y no de paz, amor, desarrollo”, señaló.

El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, afirmó que “esto es una invasión sutil o un ataque anunciado hace bastante tiempo”. El ministro, entrevistado en Universo 970 AM, llamó a utilizar “los instrumentos tradicionales de las Naciones Unidas” como “el diálogo para la solución de conflictos y la mediación de las partes”, e incorporar “la necesidad del cese del fuego”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que su país “rechaza el uso de la fuerza, reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al Secretario General de la ONU en pro de la paz”. En sus redes sociales dijo además que México trabaja “con otros países para encontrar un espacio de diálogo”.

En tanto, Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido los países que han respaldado a Vladimir Putin. “El empeño de Estados Unidos por imponer la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia constituye una amenaza a la seguridad nacional de este país y a la paz regional e internacional”, aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano en un comunicado el miércoles, mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que “el imperio norteamericano y la OTAN pretenden por la vía militar acabar con Rusia, detener a Rusia y acabar con este mundo multipolar que ya es una realidad”.

“Los territorios de Lugansk y Donetsk asumieron funciones de repúblicas populares para defenderse de una masacre que los sectores fascistas que habían asaltado el poder en Ucrania comenzaron a ejecutar cazando hombres, asaltando familias, bombardeando, con armas pesadas, y se inició un conflicto durísimo”, añadió.

Por su parte, el nicaragüense Daniel Ortega dijo, cuando Putin anunció el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que lo que hizo fue “reconocer a unas repúblicas que, desde el golpe de Estado de 2014 no reconocieron a los gobiernos golpistas [por Ucrania]”.

Según Ortega, la Unión Europea y Estados Unidos “han venido cercando y amenazando a Rusia” desde 2014, año en el que Moscú se anexionó la península ucraniana de Crimea.