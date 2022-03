No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourão, calificó como un “despropósito” los rumores de que las Fuerzas Armadas no aceptarían una eventual victoria del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), en las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre.

En una entrevista que concedió al portal Metrópoles, el general retirado de 68 años expresó que, desde el final de la dictadura, los militares siempre actuaron dentro de sus deberes constitucionales, y destacó que las Fuerzas Armadas tuvieron buenas relaciones con Lula y también con la expresidenta Dilma Rousseff durante los gobiernos petistas.

“Esto es completamente un despropósito. Las Fuerzas Armadas se han mantenido dentro de los límites de sus deberes constitucionales, han actuado de esta manera durante todo este período, desde que terminó el período de los presidentes militares. Las Fuerzas Armadas no se involucraron en ningún proceso. Estuvimos ahí durante 12 años, 13 años, gobernados por la izquierda, por el PT, y no existió ningún problema”, manifestó Mourão.

El año pasado, cuando la Justicia anuló todos los juicios contra Lula, lo que le posibilitó ser candidato, Mourão había dicho en una entrevista con Folha de São Paulo que no creía que el líder del PT fuera a ser electo presidente, pero afirmó que si así fuera, lo único que quedaría sería tener “paciencia”, a lo que agregó que la decisión del pueblo es soberana.

En la nota con Metrópoles, el vicepresidente también dijo que el presidente Jair Bolsonaro, con quien mantiene desde hace tiempo una relación más que distante, no le comunicó directamente que él no sería su compañero de fórmula en las elecciones de este año, pero agregó que él entiende que su nombre no es el elegido para dicha candidatura.

“Él nunca se sentó conmigo y habló cara a cara y me dijo ‘no vas a ser tú por esto, esto y esto’. Más bien lo di por entendido por sus expresiones, por algunos comentarios”, dijo al respecto.

Consultado sobre quién será el candidato a vicepresidente, confirmó la idea de que el nombre elegido por el mandatario es el del actual ministro de Defensa, Walter Braga Netto. “Los indicios más fuertes son que el candidato a vicepresidente sería Braga Netto”, expresó.

Hablando sobre su actual relación con Bolsonaro, Mourão dijo lacónicamente que el vínculo es “protocolar”. “Nuestra relación es protocolar. Él es el presidente y yo soy el vicepresidente. Entonces, intento cumplir con las tareas que me asigna, como esta tarea que me dio para ir a Chile” (para la ceremonia de asunción de Gabriel Boric). El vicepresidente dijo además que Bolsonaro tendrá su apoyo en su intento de ser reelecto y agregó que espera tener el apoyo del presidente en su candidatura al Congreso. Mourão integra el Partido Renovador Laborista Brasileño y ya anunció que se presentará como candidato a senador por el sector.