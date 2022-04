No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El primer hijo del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y de la primera dama, Fabiola Yañez, nació pasada la medianoche del lunes en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires. Según informó esta madrugada la Unidad Médica Presidencial en un comunicado, la evolución del bebé, llamado Francisco, y la madre “es satisfactoria” y ambos se encuentran “en perfecto estado de salud”.

El mandatario del vecino país comunicó la noticia en sus redes sociales compartiendo una foto de las huellas del pie del recién nacido. “Nació Francisco!!! Con tu madre @fabiolaoficialok estamos inmensamente felices. Bienvenido a la vida!!!”, escribió.

En la Casa Rosada informaron el lunes que “el Presidente acompaña a Fabiola y Francisco” y que está “atento a las cuestiones de gobierno mientras el gabinete continúa con su agenda habitual”.

El jefe de Estado argentino había anunciado la semana pasada que se tomaría los tres días que le corresponde de licencia paternal, aunque desde Casa de Gobierno explicaron a Infobae que Fernández “puede acompañar a su familia y puede seguir con sus actividades habituales”. De hecho, fuentes cercanas dijeron al mismo medio que “hay demasiados temas en la agenda pública como para decir que se toma licencia”.

La vicepresidenta Cristina Fernández felicitó al mandatario y a su esposa por el nacimiento del bebé: “Felicidades para ambos y buenaventura para Francisco”, escribió en una historia de Instagram en la que compartió la misma foto que Fernández.

En entrevista con Radio 10, Fernández dijo el lunes que el nacimiento de su segundo hijo fue un momento “muy gratificante, lo vivimos con mucha felicidad”, y comentó que la elección del nombre tiene que ver con el papa Francisco. Agradeció el mensaje de Cristina Fernández, y consultado sobre si podría haber un acercamiento entre ambos, señaló: “En algún momento vamos a hablar. En lo único que hay que trabajar es en la unidad. Todos somos prescindentes. Lo que no es prescindente es que por nosotros esto se rompa y le demos espacio a la derecha en Argentina. Trabajo incansablemente como presidente y no me deja de sorprender el daño que le han hecho al pueblo”.

La primera dama argentina también compartió la imagen en redes sociales y escribió: “Nació nuestro hijo, a quien tanto esperamos y amamos desde el primer día. Nos sentimos felices y afortunados de recibirlo rodeados de afecto en nuestra Argentina”. Por parte de padre, Francisco será hermano de Tani, que tiene 27 años y en 2021 tramitó su documento de identidad no binario.

El mandatario se encuentra inmerso en una semana que se proyecta complicada, en tanto el miércoles 13 está previsto que se difunda el índice de inflación correspondiente a marzo, que, según las estimaciones, habrá subido a 6%, producto del aumento de precios a nivel mundial. Si esa cifra se confirma, en el primer trimestre la inflación sería cercana a 15%.