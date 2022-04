No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Gustavo Petro, candidato a la presidencia por la coalición izquierdista Pacto Histórico para las elecciones que tendrán lugar en Colombia el 29 de mayo, firmó el lunes en Bogotá un documento público por el cual se compromete a no hacer ningún tipo de expropiación en caso de ser electo para suceder al actual mandatario, Iván Duque.

Acompañado por la candidata a la vicepresidencia por la coalición, la abogada y activista Francia Márquez, quien también firmó el documento, Petro llevó adelante este acto en una escribanía ubicada en la zona de San Cristóbal, en la capital colombiana.

Según informó el diario El Tiempo, el postulante izquierdista afirmó que en un eventual gobierno de su sector no expropiaría “las riquezas y bienes de sus propietarios”. “No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie”, aseguró. Petro dijo además que, en caso de no cumplir con el documento, eso implicaría un delito, porque al contener el compromiso su firma autenticada, “podría ser procesado por falsedad en documento público”.

En el documento Petro invitó a los demás candidatos a comprometerse también a no expropiar “con acciones ni con omisiones”, ya que, aseguró, “el Estado colombiano lleva muchos años permitiendo que terratenientes y nuevos ricos conserven tierras expropiadas de campesinos y labriegos mediante la expansión del paramilitarismo cohonestado por la institucionalidad y fuerzas políticas con representación en el Congreso”.

Desde el momento en que lanzó su postulación, Petro ha soportado una campaña sistemática de la derecha que pretende equipararlo con el presidente venezolano Nicolás Maduro, en la que se dice por diferentes vías de comunicación que el candidato izquierdista hará expropiaciones en caso de ser presidente.

Petro indicó que la discusión de la “supuesta expropiación” en su campaña es producto de “desinformación y noticias falsas”. Agregó que se vio en la necesidad de firmar el documento debido a que existe una “campaña del miedo” en su contra. “Hay quienes permanentemente intentan sembrar dudas sobre mis propuestas y mis intenciones para con el pueblo colombiano e inventan la sombra de una supuesta expropiación para espantar incautos. Nada más alejado de la realidad. Ante esta campaña del miedo, me veo en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana”, dijo el candidato presidencial.

Luego de ser el político que más votos obtuvo en las elecciones internas que se realizaron en marzo en forma simultánea con los comicios legislativos, Petro aparece como el candidato con más intención de voto de acuerdo a las últimas encuestas dadas a conocer durante la primera semana de abril.

Según el sondeo realizado por el Centro Nacional de Consultoría, el postulante del Pacto Histórico cuenta con 34% de las preferencias, el derechista Federico Fico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, tiene 23% y más alejados están el populista derechista Rodolfo Hernández Suárez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que tiene 12% de las preferencias, y Sergio Fajardo, líder de la coalición centrista Centro Esperanza, que suma 9% de las adhesiones.

En caso de que haya una segunda vuelta el 19 de junio como los números parecen indicar, el mismo estudio muestra que habría empates técnicos, ya que las diferencias en los distintos escenarios planteados siempre quedan dentro del 2,2% de margen de error de la encuesta. De acuerdo con esto, Petro tendría 41% contra 39% de Gutiérrez; entre Petro y Hernández la diferencia se mantendría con 40% y 38%, respectivamente, y si quienes pasaran a la segunda vuelta fueran Petro y Fajardo, de acuerdo al estudio el resultado sería de 39% contra 38%.