El exgobernador del estado de San Pablo João Doria anunció este lunes su decisión de abandonar su candidatura a la presidencia de Brasil para las elecciones de octubre.

“Para las elecciones de este año me retiro de la disputa con el corazón herido pero con el alma leve”, dijo en una conferencia de prensa, junto a su esposa y rodeado de dirigentes de su sector, el centroderechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

“No soy la elección de la cúpula del PSDB. Acepto esta realidad con la cabeza erguida”, dijo el dirigente, que había sido elegido en las primarias de su partido, en noviembre. “Siempre buscaré el consenso, incluso si es contrario a mi voluntad personal”, agregó.

Doria no lograba sumar más de 5% de intención de voto en las encuestas, y líderes de su partido planeaban reunirse el martes con sus aliados del Movimiento Democrático Brasileño y Ciudadanía para buscar una candidatura única de consenso. Doria dijo que se necesita una opción para los votantes a la candidatura del presidente Jair Bolsonaro y la del líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Se refirió a aquellos “que no quieren a aquel que estuvo envuelto en escándalos de corrupción” ni a “aquel que no fue capaz de salvar vidas, no fue capaz de salvar la economía y que avergüenza a nuestro país en todo el mundo”.

Doria se había intentado perfilar como la alternativa a Bolsonaro, con quien confrontó sobre diversos temas, pero en particular por las medidas de prevención adoptadas durante la pandemia de coronavirus, a las que se oponía el presidente. Sin embargo, no logró consolidarse como una opción para la presidencia. Tampoco se destaca otro dirigente con mayor intención de voto entre su alianza. Uno de los nombres que suenan para ocupar ese lugar de tercera opción es el de la senadora Simone Tebet, que tiene una intención de voto de apenas 2%.

En la encuesta de la Confederación Nacional de Transportistas (CNT), una de las más recientes, Doria aparecía con un apoyo de 3,1% y Tebet con 2,3%. En los primeros lugares figuraban Lula con 40,6% y Bolsonaro con 32%.

“Tenemos un entendimiento de diálogo con Ciudadanía y con el Movimiento Democrático Brasileño, y vamos a dar un paso adelante ahora”, dijo el presidente del PSDB, Bruno Araújo, que estaba presente en el acto de Doria, informó Efe. “Como presidente del PSDB, me gustaría mucho que tuviéramos una candidatura propia”, dijo, pero agregó que “hay algo mayor que todo eso, hay algo más grande que la voluntad de João Doria o mi voluntad. La voluntad ahora es colectiva”.

Según informó el medio brasileño Brasil247, una encuesta de la firma Quaest muestra que entre los que estaban decididos a votar a Doria, 36% podrían redirigir su voto hacia Lula y 19% hacia Bolsonaro. Según este sondeo, divulgado el 11 de mayo, la salida de Doria aumenta así las chances de que Lula gane en primera vuelta porque el votante del exgobernador rechaza más a Bolsonaro (77%) que a Lula (62%), y el expresidente está cerca de 50%. En esta encuesta Lula alcanza un apoyo de 46% frente a 29% de Bolsonaro.

Otra encuesta, de Ipespe, publicada el viernes y citada por la revista Carta Capital, coloca en el primer lugar a Lula con 44%, seguido por Bolsonaro con 32%, Ciro Gomes con 8%, Doria con 4%, André Janones, de Avante, con 2%, y Tebet también con 2%.

El presidente del Consejo Científico de Ipespe dijo a ese medio que, con la salida de Doria, es posible que Tebet suba por lo menos 1% y que el resto de los votos del exgobernador se repartan entre Lula, Bolsonaro y Gomes.