Los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta en Colombia tendrán ahora el desafío de conquistar nuevos votantes de cara al balotaje del 19 de junio. El empresario de derecha Rodolfo Hernández y el candidato del izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, tienen espacio para crecer entre quienes no fueron a votar en la primera vuelta, en la que participó 55% de los votantes, y entre quienes apoyaron a los demás candidatos, entre ellos al derechista Equipo por Colombia, que llegó en tercer lugar, y la centrista Coalición Centro Esperanza, que quedó cuarta.

El candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez (23,91%), declaró el domingo su apoyo a Hernández, que reunió 28,15% de los votos, frente a 40,32% de Petro. “Quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país y que no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia, de nuestras familias y de nuestros hijos. Y por eso, Rodrigo (Lara, candidato a vicepresidente) y yo votaremos por Rodolfo y por Marelen (Torres) el próximo 19 de junio”, afirmó Gutiérrez.

Por su parte, la Coalición Centro Esperanza dejó en libertad a sus votantes para la segunda vuelta. Después de que su candidato, Sergio Fajardo, obtuviera 4,2% de los votos, la alianza de centro emitió un comunicado en el que afirma: “La Coalición Centro Esperanza ha cumplido con los fines políticos para los que fue constituida, por lo que cada uno de sus sectores y movimientos decidirá sobre su futuro, dentro de las más cordiales relaciones entre nosotros”. Señala también que continuará trabajando por las “transformaciones democráticas que necesita Colombia”.

Sergio Fajardo, su candidato, dijo este lunes que, si bien Colombia votó por el cambio, no lo hizo por “el cambio que representa” su coalición. Agregó que Petro y Hernández tienen ahora “una responsabilidad inmensa” y él quiere aportar “defendiendo los principios y la decencia”.

Fajardo dijo también que Hernández lo contactó después de la votación, a diferencia de Petro. “No sé qué tan valiosa sea mi voz en esta etapa. He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro, nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar”, dijo en una entrevista con Caracol Radio. Según señaló la agencia Efe, Fajardo y Hernández evaluaron una alianza antes de la primera vuelta, pero la iniciativa no prosperó.

“Cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta”, decía el candidato de derecha, el empresario Rodolfo Hernández, en su primer discurso a los colombianos desde el triunfo, desde Bucaramanga. El candidato, de 77 años, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, confió en que ganará el 19 de junio para “concretar el cambio que empezó hoy”

Petro, que reunió 2,5 millones de votos más que Hernández, advirtió que “hay cambios que no son cambios, son suicidios”, y dijo que el 19 de junio los colombianos deben decidir qué tipo de cambio quieren, “si suicidarnos o avanzar”. También advirtió que “la corrupción no se combate con frases de Tik Tok”, en alusión a la alta participación de Hernández en redes sociales.

Regiones separadas

Los cuatro principales candidatos fueron alcaldes, y en alguna medida este dato coincide con los resultados que obtuvieron en las elecciones del domingo. Fajardo y Gutiérrez fueron alcaldes de Medellín, un bastión de la derecha colombiana. Hernández fue alcalde de Bucaramanga, donde obtuvo una fuerte votación, y Petro de Bogotá.

Buena parte de los votos de Petro provinieron de la capital y de otras grandes ciudades, como Cali y Cartagena. En Bogotá el candidato izquierdista obtuvo 20% del total de sus votos, de acuerdo con el diario colombiano El Espectador. Votaron a Petro 1.769.671 bogotanos, más del doble que los que apoyaron a Hernández, 833.016.

Petro también recibió un fuerte apoyo en las regiones de la costa del Caribe, de la que proviene, y de la del Pacífico, de donde es originaria su compañera de fórmula, Francia Márquez, señaló la BBC.

Por su parte, Hernández fue fuerte en el departamento de Santander, cuya capital es Bucaramanga, y en el este colombiano, en departamentos vecinos de Venezuela. También tuvo una votación alta en las regiones centrales.

Por su parte, Medellín, que es la segunda ciudad de Colombia, y la región en la que se encuentra, Antioquia, dieron mayoría al exalcalde derechista Federico Gutiérrez.