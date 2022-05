El candidato del izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, dijo que le faltan un millón y medio de votos, y a su contrincante, Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, cuatro millones para ganar la segunda vuelta de las elecciones del 19 de junio. Alcanzar los votos necesarios para llegar a la Presidencia de Colombia no será fácil para ninguno de los candidatos que están en carrera, dijo Petro.

“Dados los datos exactos que hay, necesito un millón y medio más de votos. Mi contrincante necesita unos cuatro millones más. Ni para él es fácil ni para mí tampoco”, dijo Petro este martes cuando fue entrevistado por la emisora colombiana Blu Radio.

Petro obtuvo en las elecciones del domingo 8.527.768 votos, medio millón más que en la segunda vuelta de 2018, en la que perdió ante el actual presidente, Iván Duque. Su competidor, Rodolfo Hernández, sacó casi seis millones de votos. El candidato populista de derecha está convencido de que obtendrá seis millones más de votos, que lo pondrán en el gobierno.

Federico Gutiérrez, de la coalición derechista Equipo por Colombia, que obtuvo cinco millones de votos, anunció el mismo domingo que apoyará a Hernández. Queda saber qué pasará con los casi 900.000 votos de Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, organización que el lunes dejó en libertad de acción a sus integrantes para la segunda vuelta. Este martes, el candidato a vicepresidente de este sector, Luis Gilberto Murillo, anunció su adhesión al postulante izquierdista.

Petro se mostró confiado en que en las tres semanas que faltan para la segunda vuelta podrá alcanzar “el tercer triunfo en línea”, refiriéndose a que ganó la interna de Pacto Histórico en marzo y el domingo se ubicó en primer lugar en la primera vuelta con 40,3% de los votos.

Dijo que la sociedad colombiana debe decidir si quieren que el país “cambie o no”. “Si la mayoría dice no, como pasó con el plebiscito por la paz, nosotros no llegamos a la presidencia. Si la mayoría de Colombia quiere el cambio, entonces nosotros llegamos a la presidencia”, sostuvo.

Petro reconoció que, si bien tiene que “leerlo más profundamente”, encuentra que el programa de gobierno de Hernández “es parecido” al suyo. No obstante, señaló que ese documento “no tiene el cómo real”, sobre su aplicación práctica.

No a los debates

Antes de que hablara Petro, en la misma emisora, entrevistaron a Hernández. El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción volvió a rechazar que él tenga algo que ver con el uribismo. “Esas son mentiras, es una manera de quitarme votos”, dijo el exalcalde de Bucaramanga, de 77 años. El lunes, Hernández publicó un hilo en Twitter en el que mostró sus diferencias con las políticas de derecha del expresidente Álvaro Uribe.

Hernández dijo el martes que no participará en debates en los que el tiempo para hablar y responder sea muy corto. Un día antes, su jefe de campaña, Ángel Becassino, había dicho que Hernández volvería a los debates.

El candidato sostuvo que irá al “cara a cara”, individualmente, en el caso que pueda exponer sus propuestas con amplitud y no en poco tiempo, “en el que todo queda en el aire”.

“Por ejemplo, el IVA, ¿cómo hace? Se le agotó el tiempo y ya, y queda la sensación de que no sé qué es lo que hay que hacer [...] Debates de un minuto y de dos minutos, no”, expresó el candidato populista.

Hernández sostuvo, además, que él no tiene porqué saber de todos los temas que le preguntan. “No se necesita saber todo. ¿Quién dijo? ¿Efromovich, dueño de Avianca, él sabía cómo se hacía un motor? ¿O volar el avión? No, él no sabía eso, ni le toca saber; pero sí sabía administrar”, argumentó.