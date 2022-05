El candidato a la presidencia colombiana por el izquierdista Pacto Histórico, Gustavo Petro, pidió ayuda de los ciudadanos para denunciar la compra de votos en el país y para evitar que esa práctica perjudique a su alianza política. “Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos lo hagan, pero que voten por Petro y por el Pacto”, tuiteó.

Durante un acto político este fin de semana, Petro pidió a los votantes: “Allí donde llegue alguien, tómele todo: allí donde ofrezca el billete, tómele la foto, allí donde aparezca con nombre propio, pásenos el nombre. Porque los equipos jurídicos actuarán contra el comprador que va en la calle y su jefe. Sí, señores, sabemos quiénes son, cada vez hay más datos, más información”. El candidato del Pacto Histórico agregó que, si llega a la presidencia, quienes hayan incurrido en la práctica de compra de votos serán juzgados, “porque le han quitado el derecho de decidir al pueblo”, según citó la radio RCN.

Petro afirmó que “millones de dólares están andando por las calles de Colombia, buscando impedir un cambio” político. Agregó que los recursos que se destinan “cuando se suman los centenares de miles de personas a las que se seduce a vender su voto, [...] cuando se suman esas cantidades, da unas cifras astronómicas que sólo permiten pensar que ese dinero tiene dos fuentes: narcotráfico y corrupción”, dijo.

De acuerdo con la radio colombiana, Petro designó al abogado Miguel Ángel del Río al frente de un equipo jurídico que tiene la tarea de denunciar delitos electorales. Del Río dijo que hay personas que integran las campañas de los rivales de Petro “que están cansadas de la corrupción y se han puesto en comunicación” con su equipo para denunciar “en qué lugar están vendiendo y negociando la venta de votos”.

Las reacciones que generó la denuncia de Petro en ámbitos oficiales y legales fueron contra el candidato. Según informó Radio Caracol, un abogado, Iván Lizarazo, decidió denunciar a Petro ante la Suprema Corte de Justicia, acusándolo de promover la compra de votos por haber dicho a quienes acepten el pago que no entreguen su voto. También el ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo el domingo: “Lo que creo que está claro es que no se puede pedir que se sea blando con el delito cuando le favorece a uno. La compra de voto es un delito y debe ser denunciado”. Palacios agregó: “Mi invitación es que, a quien les ofrezca plata, denuncien y no la reciban. No puede ser que los mismos candidatos promuevan delitos como compras de voto”.

Campaña acelerada

Cuando faltan pocos días para la primera vuelta electoral del 29 de mayo, los principales candidatos aceleran la campaña. El fin de semana, Petro, que aparece como favorito, y el derechista Federico Fico Gutiérrez, que aparece segundo en las encuestas, recorrieron varias localidades en busca del voto.

En La Mojana, una región ubicada en el norte de Colombia, Gutiérrez prometió llevar educación, salud y oportunidades laborales a la región, según informó la agencia Efe. También se comprometió a ampliar las ayudas estatales a las personas más pobres y convertir el Ingreso Solidario en “una renta básica para cinco millones de personas”.

A su vez, en la ciudad de Soacha, y cuando se celebraba el Día del Maestro en Colombia, Petro puso énfasis en llevar la educación a la zona, con “sedes universitarias públicas con servicios educativos gratuitos”. También prometió brindar crédito barato para contrarrestar la práctica del “gota a gota”, un sistema de créditos con grandes tasas de interés manejado por grupos ilegales. Señaló que los jóvenes en Colombia necesitan educación y créditos que apoyen a pequeñas empresas y le den impulso a la economía.

Por otra parte, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció que mantendrá un cese del fuego unilateral “para que quienes deseen votar lo hagan en tranquilidad” el 29 de mayo. La tregua se mantendrá desde el 25 de mayo hasta el 3 de junio. “Antes de conocer quién pueda ser el candidato ganador nos atrevemos a crear un nuevo momento político generando un mejor ambiente para la próxima jornada electoral del 29 de mayo”, manifestó el grupo armado en un comunicado.