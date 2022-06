La campaña para la segunda vuelta colombiana, que tendrá lugar el domingo, se cerró el fin de semana sin que ninguno de los dos candidatos lograra despegar en las encuestas. Sólo en un sondeo de la firma Yanhaas elaborado para RCN Televisión, RCN Radio y el diario La República, el claro ganador es el candidato de Pacto Histórico, Gustavo Petro, que se separa de su rival, el empresario Rodolfo Hernández, 45% a 35%.

La encuesta muestra un crecimiento de tres puntos de Petro en una semana y una caída de 6% de Hernández, candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. El sondeo registra también que 13% de los consultados dijo que votará en blanco y 7% no responde qué hará el domingo.

Según informó la agencia de noticias Efe, el jefe de debate de la campaña de Petro, Alfonso Prada, dijo que esta encuesta demuestra que “el cambio es imparable”. Por su parte, Hernández criticó a la encuestadora y dijo que en sus estudios para la primera vuelta lo colocó muy por debajo de los resultados que obtuvo.

A diferencia de este sondeo, otro de Invamer para el diario bogotano El Espectador, Noticias Caracol y Blu Radio muestra una intención de voto por Hernández de 48,2%, mientras que la de Petro es de 47,2%. Otra encuesta, divulgada el sábado, de Guarumo y EcoAnalítica, coloca a Hernández dos puntos por encima de Petro, 48,2% a 46,5%.

La incertidumbre acerca de los resultados del domingo va de la mano con una campaña en la que los candidatos no han hecho despliegue de su capacidad de movilización y en cambio optaron por contactarse con los votantes desde redes sociales y actos locales muy reducidos. Por otra parte, no hubo debates, ya que Hernández se negó sistemáticamente a participar en esas instancias, aduciendo la escasez de tiempo para exponer sus ideas, y la misma actitud adoptó la postulante a la vicepresidencia de su partido, la ingeniera Marelen Castillo.

Además, el exalcalde de Bucaramanga, que no suele encabezar actos masivos, denunció desde Miami, la semana pasada, que había un plan para asesinarlo durante alguna actividad de campaña. “Ya recibí la precaución de que están intentando matarme. Y esa matada no es a plomo, esa matada será a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, o vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar”, dijo Hernández en un video difundido en redes sociales.

El candidato incluso consideró no regresar al país y permanecer en Estados Unidos hasta las elecciones, pero conversó con el gobierno y acordó con las autoridades que se reforzaría el operativo de seguridad que lo rodea. Durante la Cumbre de las Américas el presidente colombiano, Iván Duque, dijo que todos los candidatos tenían garantías para realizar actos de campaña en todo el país, y anunció que a Hernández se le fortalecería el esquema de seguridad para que pudiera regresar a Colombia. Durante la primera vuelta electoral también se reforzó la seguridad de Petro, que denunció un plan para atentar contra su vida.

Además de no encabezar grandes actos, ni Hernández ni Petro estuvieron presentes en los actos de cierre de campaña. Fueron otros dirigentes y militantes los que impulsaron esas actividades.

“El país entero sabe la capacidad de movilización que tienen Gustavo Petro y [la candidata a la vicepresidencia] Francia Márquez. En estas tres semanas de segunda vuelta lo que hemos hecho es acercarnos mucho más a los colombianos, escucharlos muy bien y hacer una campaña y una política diferente, de cercanía”, dijo Prada a la agencia Efe, y recordó que los candidatos llegaron a reunir unas 100.000 personas en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana.

Los actos de cierre del fin de semana de Pacto Histórico reunieron apenas decenas de personas: un centenar de mujeres que organizaron una olla comunitaria en Bogotá, familias que se juntaron para hacer juegos tradicionales o que coordinaron para salir a pegar carteles de campaña.

Por su parte, los partidarios de Hernández se juntaron en el parque Simón Bolívar de Bogotá e hicieron una caravana por las calles de la capital con banderas, gorras, globos, camisetas y carteles.

Este lunes, poco después de estos cierres, comenzó la votación anticipada para los colombianos que residen en el exterior, que suman 972.764 inscriptos al padrón electoral, que en total asciende a 39.002.239 de ciudadanos.