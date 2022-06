La alianza de sectores de izquierda que lidera Jean-Luc Mélenchon acusó el lunes al gobierno francés de manipular los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas del domingo.

De acuerdo a los resultados preliminares parecía que la Unión Popular, Ecológica y Social (Nupes) había obtenido una ajustada victoria sobre la coalición Ensemble (Juntos), que incluye el partido del presidente francés, Emmanuel Macron, La República en Marcha. Pero finalmente el sector oficialista resultó ser el más votado en las elecciones. Los datos oficiales difundidos por el Ministerio del Interior le otorgan 5.857.561 votos (25,75%), por delante de los 5.836.202 votos (25,66%) de la alianza de izquierda. La diferencia es de únicamente 21.359 votos, 0,09%.

Pero inmediatamente después de conocer la noticia, el bloque de Mélenchon criticó estos resultados oficiales, que si bien revelan un empate técnico suponen una victoria de Macron. De acuerdo a lo que informaron medios franceses citados por el portal catalán El Nacional, el líder de La Francia Insumisa está seguro de que Nupes sacó más votos que la coalición del presidente francés y apuntó directamente contra el ministro del Interior, Gérald Darmanin, a quien acusó de ser el artífice de una “nueva manipulación”. El portavoz de la coalición, Manuel Bompard, expresó que existieron “omisiones manifiestas” debido a que el Ministerio del Interior quiere situar a Macron como ganador de la primera vuelta. Bompard también dijo que lo que importa es “saber lo que se corresponde con la realidad”.

La alianza indica que son tres, al menos, los casos que pusieron en duda la veracidad de los resultados. Concretamente, desde la coalición de izquierda se reprocha que el ministerio que dirige Darmanin no haya contabilizado como candidatos de la coalición a políticos que se declararon afines y manifestaron su intención de sumarse en el futuro al grupo parlamentario, en particular en la isla de Córcega y en territorios franceses de ultramar. De hecho, desde el Ministerio del Interior no contabilizaron como votos para Nupes los conseguidos por ninguno de los candidatos de ultramar.

El mismo Mélenchon explica que un “ejemplo de candidato no contabilizado por Darmanin en el recuento de Nupes” es el socialista Joël Aviragnet, que se presentaba en el Alto Garona, en la región de Occitania. “Por descontado, será elegido. Por descontado, se sentará en el grupo del Partido Socialista, miembro de Nupes,” agregó el líder izquierdista, quien también puso otro “ejemplo de manipulación de los resultados”. Se trata de Jean-Hugues Ratenon, quien se presentó por Isla de Reunión, territorio de ultramar situado en el océano Índico, al este de Madagascar, “que se sentó cinco años en el grupo de La Francia Insumisa en la Asamblea Nacional”.

El portavoz Bompard realizó los cálculos y recordó de qué manera “Darmanin anuncia una ventaja de 21.359 votos” para Ensemble, “pero sólo en Francia retira a tres candidatos de Nupes del total nacional: esto representa 44.420 votos”. Con estos votos, la coalición de izquierda habría quedado levemente por delante del sector oficialista. “Qué manipulador”, lamentó el portavoz de la coalición. Desde Nupes se argumenta que, sin la contabilización de estos votos, la formación de Macron es la lista más votada y, por lo tanto, partirá con ventaja simbólica para la segunda vuelta, que se celebrará el próximo domingo.