Alexander Rodnyansky, director de cine, productor televisivo y empresario, quien es uno de los principales asesores del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes que muchos civiles están huyendo de Kiev, ante el temor de un ataque masivo ruso a la ciudad en el marco de la máxima fiesta nacional ucraniana, que se conmemora el miércoles. Luego de la caída de la Unión Soviética, Ucrania proclamó su independencia el 24 de agosto de 1991, y es por eso que cada año ese día está signado por celebraciones, tanto civiles como militares, que este año obviamente no tendrán el mismo cariz, dado el contexto de guerra en el que se encuentra el país, que hace exactamente seis meses fue invadido por las tropas rusas.

En declaraciones a la BBC consignadas por el diario británico The Guardian, Rodnyansky dijo que la gente estaba tomando precauciones y que “verdaderamente había cierta preocupación” de que un ataque pudiera golpear los centros de toma de decisiones en la capital ucraniana.

“La gente está reaccionando a la noticia. Están tratando de asegurarse de tener planes de contingencia, no quieren pasar demasiado tiempo cerca del centro, cerca de los edificios de nuestro gobierno”, expresó el funcionario ucraniano, y agregó: “Existe el riesgo de que Rusia intente atacar exactamente en ese momento para compensar su incapacidad de tener algún éxito en el campo de batalla, para tener algún éxito en someter a Ucrania y, básicamente, todos los fracasos que tuvieron en los últimos seis meses”.

Los comentarios de Rodnyansky se produjeron después de que la embajada de Estados Unidos en Kiev advirtiera de que Rusia podría “intensificar” sus ataques contra la infraestructura civil y las instalaciones gubernamentales de Ucrania en los próximos días.

El Ministerio de Defensa de Ucrania aconsejó a sus ciudadanos que tengan especial cuidado el día de la independencia, citando la amenaza de ataques con misiles y “provocaciones” de Rusia.

Mientras las autoridades de la ciudad de Dnipró denunciaron el martes un bombardeo ruso, las fuerzas de Moscú siguen poniendo presión sobre las regiones de Zaporiyia y Jersón, en el sur del país, cuya conquista es muy importante desde el punto de vista estratégico para tener un pasaje entre la región del Donbás y la península de Crimea, en poder de Rusia desde 2014.

Velorio en Moscú y declaraciones de Zelenski

La familia, los amigos, decenas de colegas y conocidos de Daria Dugina se reunieron este martes en el Ostankino TV Center de Moscú para participar en el velorio de la periodista y activista asesinada en un atentado con coche bomba en las afueras de la capital, perpetrado el sábado de noche.

“Ella no tenía miedo, la verdad. Y la última vez que hablamos en el festival Tradición, me dijo: papi, me siento una guerrera, me siento una heroína, quiero estar con mi país. Quiero estar en el lado luminoso de la fuerza”, dijo el padre de Daria, el conocido filósofo ultranacionalista Alexander Dugin, una persona muy cercana al presidente Vladimir Putin. El padre de la difunta dijo que quiso criar a su hija según su idea de persona ideal. “Las primeras palabras que le enseñamos de niña fueron ‘Rusia’, ‘nuestro Estado’, ‘nuestra gente’ y ‘nuestro imperio’”, agregó Dugin, según consignó la agencia estatal rusa TASS.

A la ceremonia asistieron, entre otras personalidades, el vicepresidente de la cámara baja, Serguéi Neverov, Leonid Slutsky, líder del Partido Liberal Demócrata de Rusia y jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, y Serguéi Mironov, líder del partido Rusia Justa. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo el martes durante una conferencia de prensa que no puede haber “piedad” con los responsables del asesinato de la hija de Dugin.

“Es de esperar que la investigación se complete pronto. Según los resultados de esta investigación, no puede haber piedad para quienes organizaron, ordenaron y llevaron a cabo [el atentado]”, dijo el jefe de la cancillería rusa, en clara referencia a Ucrania, país al que los servicios secretos de Moscú atribuyeron la autoría del crimen.

Paralelamente en Kiev, se celebró un foro denominado Cumbre de la Plataforma de Crimea, en la que el presidente Zelenski dijo que su país no aceptará ninguna propuesta para congelar los frentes actuales en su conflicto con Rusia para “calmar” a Moscú, que ahora controla alrededor de 22% de Ucrania, si se incluye el territorio de Crimea.

En el foro en el que participaron en forma virtual decenas de autoridades de países occidentales, pero únicamente lo hizo en forma presencial el presidente polaco, Andrzej Duda, Zelenski dio un discurso en el que prometió hacer todo lo posible para recuperar la península de Crimea, anexada por Rusia, e instó a sus aliados internacionales a apoyar dicha iniciativa, informó la cadena panárabe Al Jazeera.

“Sé que Crimea está con Ucrania y está esperando que regresemos. Quiero que todos sepan que volveremos, regresaremos y corregiremos todo lo que hicieron los ocupantes en nuestra península ucraniana”, dijo Zelenski.

“El mundo entero necesita ganar en la lucha contra la agresión rusa para vencer el terror y devolver la previsibilidad y la seguridad a nuestra región en Europa. Por lo tanto, es necesario liberar a Crimea de la ocupación; donde comenzó la agresión, allí terminará”, sentenció el jefe de Estado ucraniano.