Nacido en Moscú en 1962, Alexander Dugin es doctor en filosofía y ciencias políticas, y desde su juventud fue un opositor al régimen soviético.

En 1993, poco después de la caída de la Unión Soviética y en el momento del auge de los movimientos fascistas en Rusia, fundó junto con el escritor Eduardo Limónov el Partido Nacional Bolchevique, un sector político nacionalista que conjugaba un ideario panruso de extrema derecha al que le agregaba rasgos del bolcheviquismo, pero en particular del estalinismo.

Pensador y estratega, además de ser un practicante del cristianismo ortodoxo –muchos de sus seguidores inicialmente eran sacerdotes caracterizados por su acérrimo antisemitismo–, aunque con el aditamento en sus creencias de elementos esotéricos y paganos, escribió, entre otros, dos libros que sirvieron para expresar su basamento teórico, Fundamentos de geopolítica (1997) y Cuarta Teoría Política (2009).

Estos dos textos, sobre todo el primero, tuvieron una cálida acogida dentro de las altas esferas de la política rusa, incluyendo, claro está, al presidente Vladimir Putin, quien mantiene una relación de estrecha confianza con Dugin. Al contrario de lo que pasó con Limónov, quien nunca dejó de militar contra Putin, lo que le valió primero la persecución y luego varios años de cárcel, Dugin pasó a ser el director de un centro de estudios geopolíticos financiado por el Estado ruso.

Sus teorías geopolíticas básicamente se fundamentan sobre la base del rechazo a Occidente, particularmente a Estados Unidos, y a la idea de que Rusia debe tener una expansión territorial sobre buena parte de los países de Europa del Este, naciones a las que está unida por su origen eslavo común, como así también hacia el este del continente asiático, liderando un polo de poder mundial llamado Eurasia. Entre las ideas expresadas en Fundamentos de geopolítica, Dugin dice específicamente que Ucrania debe ser parte integral de Rusia porque “como Estado no tiene ningún significado geopolítico, ninguna importancia cultural particular o significado universal, ni exclusividad geográfica, ni exclusividad étnica. Sus ciertas ambiciones territoriales representan un enorme peligro para toda Eurasia y, sin resolver el problema ucraniano, en general no tiene sentido hablar de política continental”.

Es por esto que muchos entienden que las ideas de Dugin son, en cierta medida, el apoyo teórico sobre el que Putin y el Kremlin argumentan la actual guerra en curso.