Una gran polémica causaron en Cuba las declaraciones que hizo el lunes en el Parlamento la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, quien compareció ante los legisladores para hablar sobre políticas sociales.

Según informaron medios cubanos, la jerarca en su discurso, que se puede ver en Youtube, dijo sobre las personas que limpian parabrisas en las calles de La Habana que “son personas que han buscado un modo de vida fácil” y que “posiblemente después con ese dinero van a tomar bebidas alcohólicas en la esquina”.

La ministra agregó: “Hemos visto personas, aparentemente mendigos. Cuando usted les mira las manos, cuando les mira la ropa que llevan, están disfrazadas de mendigos, no son mendigos. En Cuba no hay mendigos. Encontraron un modo de vida fácil para no trabajar como corresponde, con las formalidades que corresponden”.

De acuerdo a lo que informó el portal local La Joven Cuba, Feitó llamó a la ciudadanía a no darles dinero a estas personas, porque en ese caso se las estaría “deformando”.

Pero la ministra en su alocución también cuestionó a aquellas personas, a las que en Cuba se denomina “buzos”, que hurgan en los contenedores de basura buscando sobras de alimentos y otros desperdicios.

“Algunos personas dicen ‘están buscando comida en los basureros’, pero eso tampoco es verdad […] Esas personas están recuperando materias primas y son ilegales del trabajo por cuenta propia en la recuperación de materias primas, están violando el fisco porque están ejerciendo una actividad económica por la cual no están ingresando nada”, sentenció la ministra.

Los dichos de Feitó, que fueron emitidos por la televisión cubana como parte de las presentaciones de los ministros ante los diputados, tuvieron numerosas repercusiones.

“¿Y qué esperan el presidente y el primer ministro para pedirle la renuncia a la ministra del Trabajo y Seguridad Social?”, escribió el exdiplomático Carlos Alzugaray en su cuenta de Facebook, según recogió la agencia Associated Press.

Por su parte, el economista Julio Carranza expresó que la ministra “desconoce totalmente la situación” y sostuvo que sus declaraciones son “muy irrespetuosas con una población que estoicamente está pasando situaciones muy difíciles”.

“No se puede entender cómo una dirigente de un país que se asume como socialista y revolucionario diga tales cosas”, agregó.

Este martes, desde su cuenta de X, el presidente de Cuba, Miguel Díaz- Canel, escribió, sin hacer referencia directa a las palabras de Feitó, que es “muy cuestionable la falta de sensibilidad en el enfoque de la vulnerabilidad. La Revolución no puede dejar a nadie atrás, esa es nuestra divisa, nuestra responsabilidad militante”.

Más tarde el mandatario, mientras participaba en la Comisión de la Atención a Juventud, Niñez y Derechos de Igualdad de la Mujer del Parlamento, abordó directamente los dichos de su ministra y tomó distancia de ellos.

De acuerdo a lo que informó el portal CubaDebate, el presidente cubano manifestó su desacuerdo con las palabras de Feitó y dijo que las problemáticas abordadas negadas por la ministra son “un fenómeno real y no deseado en nuestra sociedad: la existencia de determinadas expresiones de vulnerabilidad, como personas en situación de calle o con comportamientos ambulantes”.

Díaz-Canel dijo que “estas personas, que a veces describimos como mendigos o vinculadas a la mendicidad, son en realidad expresiones concretas de las desigualdades sociales y de los problemas acumulados que enfrentamos. Y lo digo porque no comparto algunos criterios emitidos en la comisión sobre este tema. No sería honesto si no compartiera con ustedes lo que pienso: es contraproducente emitir juicios como esos”.