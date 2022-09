En el salón Provincias de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, hizo este jueves su primera aparición pública tras el intento de asesinato que sufrió el 1° de setiembre.

En el evento la expresidenta, junto a otros funcionarios de gobierno y legisladores, se reunió con curas villeros, Curas en Opción por los Pobres y Hermanas, Religiosas y Laicas, y cuando le tocó hacer uso de la palabra, visiblemente emocionada, se refirió brevemente al incidente que le tocó protagonizar.

“Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen”, dijo Fernández, de acuerdo a lo consignado por la agencia Télam.

La vicepresidenta comentó que “si tenía que agradecerle a Dios y a la Virgen lo tenía que hacer rodeada de curas por los pobres, curas villeros, hermanas laicas y religiosas”.

“Recen por mí que lo necesito”, agregó la líder del peronismo en su primer mensaje en público tras el intento de magnicidio, cuando Fernando Sabag Montiel –detenido junto a otras tres personas en el marco de la investigación del caso– trató de dispararle a la cabeza con un arma mientras la política saludaba a algunos simpatizantes frente a su apartamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Fernández contó que, al día siguiente del atentado, temprano en la mañana recibió una llamada del papa Francisco, quien le comentó que “los actos de odio y de violencia siempre son precedidos de palabras de odio y de violencia”. Más adelante en su alocución, cuya versión completa fue publicada en su cuenta de Youtube, Fernández expresó: “Yo creo que lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983. Siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y a elegir a las autoridades, sino que, para mí, recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad; que podamos discutir de política peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales”.

“Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura. Una ruptura de eso que tenemos que volver a construir urgentemente”, agregó Fernández, según recogió Página 12.