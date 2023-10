El congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) que finalizó este miércoles en Lauca Ñ, una pequeña localidad ubicada en el trópico del departamento de Cochabamba, decidió que el exmandatario Evo Morales encabece el sector y sea su candidato para las elecciones que se realizarán en 2025, en el marco de la durísima disputa que está teniendo con el actual presidente boliviano, Luis Arce.

Este último no asistió al encuentro partidario y por eso, al igual que otros notorios exaliados de Morales, como el actual vicepresidente David Choquehuanca, fue expulsado del partido en medio de duras acusaciones.

“Lamentamos mucho la decisión de algunos hermanos que se autoexcluyen”, expresó Morales, quien, en directa referencia a Arce y sus más estrechos colaboradores, dijo: “Los que no aceptan los estatutos, no aportan ni dejan aportar, y tampoco respetan la convocatoria a este congreso legal y legítimamente fiscalizado por el Tribunal Supremo Electoral, no pueden llamarse militantes del Instrumento Político del Pueblo”.

En el congreso, que se realizó en la zona donde Evo Morales comenzó a forjarse políticamente como dirigente cocalero, fueron electos también los nuevos integrantes del tribunal de ética del sector, que de acuerdo a lo que informó el MAS en sus redes sociales, deberán analizar las expulsiones de aquellos que cometieron faltas graves “como traición a los principios del instrumento político y corrupción”.

Además, en su discurso de cierre del congreso Morales volvió a atacar con dureza a Arce, a quien acusó de intentar por todos los medios que el encuentro partidario no se realizara.

“A todos los presentes, al pueblo boliviano y al mundo entero. Lamentablemente, el gobierno de Lucho [Arce] y David [Choquehuanca], peor que el gobierno de facto, peor que los gobiernos neoliberales, hasta el último intentó que el congreso sea postergado […] Felizmente, gracias a la unidad, gracias a los delegados y las delegadas, el congreso terminó legal y oficialmente”.