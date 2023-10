Este martes en Argentina, al cierre de las operaciones, el dólar paralelo, coloquialmente conocido como dólar blue, alcanzó un valor de casi 1.000 pesos. De esta forma se estableció un nuevo récord en el marco de la acelerada depreciación que está teniendo la moneda local, a poco más de una semana de las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

En este contexto de incertidumbre, numerosos actores políticos y empresariales responsabilizaron de la disparada cambiaria al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien lidera todas las encuestas de intención de voto.

El lunes, en una entrevista con radio Mitre, hablando sobre cuestiones económicas, el candidato ultraderechista instó a los ahorristas a no renovar sus plazos fijos en pesos por considerar que la moneda local es “excremento”. Consultado por el consejo que le daría a una persona a la que se le vence un plazo fijo en pesos, el economista libertario dijo: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Los dichos de Milei generaron reacciones de dirigentes del oficialismo, como el candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, quien dijo que al libertario “le preocupan más sus perros que los argentinos” y agregó que tiene “una irresponsabilidad enorme” por recomendar sacar los pesos de los bancos y comprar dólares.

Rossi manifestó que Milei “es un canalla de candidato a presidente”. “No le preocupa absolutamente nada, ni Argentina ni los argentinos. Fomenta un escenario de mayor inestabilidad para lograr sus objetivos. No creo que sea un loquito suelto: no da puntada sin hilo, lo que ve es una situación complicada electoral y cree que un escenario de incertidumbre es más favorable para un candidato como él”, dijo en declaraciones a radio Delta consignadas por la agencia Télam.

También se mostró sumamente crítico con Milei el economista y diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Martín Tetaz. En diálogo con la radio AM750, el político de la Unión Cívica Radical, sector que integra JxC, expresó que los dichos del candidato de LLA son “una declaración temeraria, porque se supone que es uno de los que tienen chances de gobernar y le está diciendo a la gente que saque la plata porque llega él. No tiene sentido”.

Además, de acuerdo a lo que recogió Página 12, Tetaz dijo que el planteo de Milei “es una puerta 12”, en referencia a la tragedia ocurrida en 1968 luego de un clásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental, cuando más de 70 personas murieron asfixiadas y aplastadas al intentar salir por una puerta que estaba cerrada. “Incluso si él quisiera dolarizar, lo podría hacer de manera civilizada, a un precio razonable para todo el mundo, y no licuándole los ahorros a la gente, diciéndoles que salgan por la puerta 12”, manifestó Tetaz sobre lo que dijo Milei.

También rechazaron las palabras del candidato de manera monolítica los organismos que nuclean a todos los bancos del país. En un comunicado firmado por las asociaciones de Bancos Argentinos (Adeba), de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), de la Banca Especializada (ABE) y de Bancos Argentinos (ABA), las entidades expresaron: “Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y [en la] capacidad de implementación de las mismas”.

Ante los ataques, Milei se defendió con un mensaje que escribió en su cuenta de X: “Es vergonzoso el espectáculo que están dando los políticos tratando de obtener rédito político del descalabro económico inventando responsabilidades. Si quieren encontrar a los responsables mírense en el espejo, sinvergüenzas. Estas son las consecuencias de defender la emisión monetaria y votar presupuestos con déficit fiscal”.