La profesora universitaria, pacifista y activista de derechos humanos Nurit Peled-Elhanan es una de las voces críticas más destacadas de Israel. Profesora de educación, lengua y semiótica social en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el David Yellin Academic College, investiga el discurso de la educación israelí y ha publicado varios libros sobre el tema, entre ellos Ideología y propaganda en la educación. Palestina en libros sobre didáctica israelí.

Según Nurit, el sistema educativo israelí tiene como objetivo educar a niños y adolescentes para que sean soldados y teman a los palestinos. Esta educación forma parte de un proyecto racista y colonial contra los palestinos que apoya a Israel como una “etnocracia”, un Estado gobernado por un grupo étnico dominante, afirma la profesora. Para ella, este es el lente principal a través del cual entender el conflicto palestino-israelí.

La trayectoria de activismo de Nurit no sólo está respaldada por sus investigaciones o los diversos premios internacionales de derechos humanos que ha recibido. Israelita y judía, su familia fue víctima directa del conflicto que entró en una nueva fase la semana pasada. En 1997, asesinaron a una hija de Nurit cuando tenía 13 años, en un ataque suicida perpetrado por un palestino en Jerusalén. Culpa a Israel del ataque y hoy evita hablar de lo ocurrido.

Afirma que el discurso internacional sobre el conflicto palestino-israelí, incluidos los medios de comunicación, no contextualiza la ocupación militar israelí. “Venden la imagen de Israel como una democracia que debe ser protegida, no dan el contexto real”, sostiene.

En su libro Ideología y propaganda en la educación. Palestina en los libros de texto israelíes, publicado en 2012, analiza que los palestinos y los árabes en general son retratados de manera racista por la educación israelí. ¿Se sigue propagando este discurso en las escuelas?

Desde la publicación de mi primer libro, los libros de texto de Israel han cambiado. Los palestinos ya ni siquiera se mencionan en este material, con la excepción de menciones como un problema abstracto de terrorismo o demografía. Un libro de texto incluso tiene un cuadro que explica cómo se multiplican los beduinos y los árabes, como si fueran especies de animales. Pero no hay nada sobre la cultura o la historia palestinas. Los ciudadanos palestinos no son mencionados como parte de la sociedad israelí, sino más bien como el enemigo interno.

El discurso es terriblemente racista, no sólo contra los palestinos sino contra ciertos grupos de judíos, judíos árabes y judíos etíopes. También se los presenta como un problema que el Estado debe abordar. No se los considera algo que deba eliminarse, porque el Estado los necesita por razones demográficas, necesita importar judíos. Pero se los considera una carga civilizadora para el Estado, un término colonial. Tendrían que ser civilizados, occidentalizados y sólo entonces podrían integrarse. Así los tratan; primero los llevan a campos donde los “reeducan”, y luego, tal vez, los integran, pero sabemos que cuatro o cinco generaciones después esto todavía no sucede. Entonces el racismo está en todas partes. Pero los palestinos, por supuesto, deben ser eliminados. Es la lógica de la eliminación y no de la aculturación, porque no son candidatos para la integración en la sociedad israelí. Hay un determinismo en ellos, se considera que tienen un instinto asesino innato, en la sangre. Lo que hicieron ahora no se lee en su totalidad por ningún motivo excepto que esto es lo que son. Y así los israelíes se liberan de cualquier análisis de lo sucedido, cuando dicen “está en la sangre”. Este es el racismo que domina el país.

¿Por qué ha cambiado este discurso sobre los palestinos? ¿Por qué ya no se los menciona?

Creo que es una tendencia político-social. Los palestinos han dejado de trabajar en Israel, no los dejan trabajar, por eso no los vemos. También está el hecho de que los gobiernos están cada vez más alineados con la extrema derecha. No existen para la conciencia israelí, incluso en esta gran revuelta [contra el gobierno] que existe hoy en Israel, no hay ninguna conversación sobre Palestina, sobre los derechos de los palestinos, sobre la ocupación. Dicen que hablarán de eso más tarde, que no es el momento ni el lugar para hablar de eso, que quieren una democracia. Pero al hecho de que dominamos a cinco millones de personas en condiciones de pobreza, similares a la esclavitud, o incluso peores porque ni siquiera trabajan, se responde con un “pospongámoslo para más tarde, cuando tengamos nuestra democracia”. Entonces es un discurso colonial, un discurso racista. Y la situación empeora con la extrema derecha.

Cuando se publicó su primer libro, los libros de texto contenían imágenes que retrataban a los palestinos de forma estereotipada, con figuras genéricas del pueblo árabe. ¿Cree que estas imágenes ya no aparecen porque ya no serían aceptadas, dentro de una lógica políticamente correcta?

No, el propósito es destruirlos. Eliminarlos de la conciencia, de la tierra, del espacio, de todas partes. Ellos no existen. Y aunque existen, no existen. Los políticos de lo que aquí llaman la izquierda nunca formarían coaliciones con partidos árabes. Y están orgullosos de matar palestinos, como el general Benny Gantz [ex primer ministro rotativo y exministro de Defensa de Israel], lo único de lo que está orgulloso es de la masacre de 2014, cuando 2.000 palestinos fueron asesinados, incluidos 560 niños, y cree que es una buena cosa. Para él es un billete para las elecciones. La gente vota por él porque asesina a palestinos, y ese es el que se autodenomina izquierdista. Entonces no, no es una cuestión de “corrección política”. En los territorios ocupados, los palestinos se encuentran bajo resistencia militar. Niños de hasta cinco años son arrojados a tribunales y prisiones militares. Dentro de Israel existe una legislación racista contra ellos. Está prohibido vender tierras a los palestinos y muchos trabajos están prohibidos para los palestinos.

E internamente, ¿cómo es la cobertura de prensa en Israel? ¿Tienen medios de comunicación independientes que promuevan este debate?

Eso depende. Disponemos de muchos vehículos de prensa. Pero hay muchas críticas hacia el gobierno. Porque, en lugar de enviar al Ejército a la frontera con Gaza para prevenir el terrorismo, enviaron al Ejército a las colonias [en Cisjordania] para sembrar el terror contra los palestinos. Todo el Ejército está ahí ayudando a los colonos a destruir, matar y torturar gente. Así que todo el mundo está enojado, por todos lados. Muchos culpan al gobierno israelí por permitir que se produjera el ataque de Hamas. No tienen nada, ni comida, ni ropa. El Ejército israelí lleva 30 años persiguiendo a niños palestinos en las calles. Y por parte del gobierno el discurso es el más bajo. Hablan de venganza. Ya han matado diez veces más palestinos en Gaza en los últimos dos días. Y cuando entrevistan a personas del gobierno o del Ejército, todos se guían por este discurso. Pocos no lo son, todo el ambiente es de venganza y muerte.

¿Cómo coexiste esta venganza con el hecho de ignorar la existencia de Palestina y del pueblo palestino?

Es como si no hubiera niños ni madres, sólo son personas que necesitan ser eliminadas. Este es el mensaje que se recibe en las escuelas desde hace años, porque, si no, tendremos otro holocausto. Se los concibe como exterminadores potenciales; en los libros de texto aparecen como análogos del nazismo. Sus acciones se consideran comparables al nazismo, no como una reacción a la ocupación y el colonialismo, sino como una lucha antisemita. Y esto continúa incluso en los libros de hoy. Hay un libro de texto de 2020 que cito en mi libro más reciente, publicado este año, en el que relaciono la educación sobre el Holocausto con la actitud hacia los palestinos, que sitúa a los palestinos como exterminadores potenciales.

¿La figura de los soldados y del Ejército como héroes está también en la base de esta identidad de los niños y adolescentes israelíes?

Toda la educación está dirigida al Ejército. Los soldados visitan jardines de infantes y escuelas, la idea es educarlos para ser soldados. Y, por supuesto, termina con una visita a Auschwitz y otros campos de concentración, y regresan envueltos en la bandera israelí llenos de venganza, pero no contra los alemanes sino contra los palestinos, los “nuevos nazis”.

Cuando estuve en Israel y Cisjordania vi cuán militarizada y armada está la sociedad israelí. Pero esta misma sociedad vende al mundo la imagen de ser una nación muy libertaria, donde se respetan los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQI. Y predican esto en oposición al Islam. ¿Cómo coexiste esta imagen de los derechos humanos con una sociedad tan militarizada?