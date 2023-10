Opacada en la agenda mediática por el conflicto en Medio Oriente, la guerra entre Ucrania y Rusia prosigue y llegó este lunes a 600 días desde su comienzo, en febrero de 2022. En ese marco, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, publicó una declaración en la plataforma X con referencia a la fecha.

Zelenski escribió: “600 días de desafío a la agresión a gran escala de Rusia. La libertad se gana con una voluntad que no se resquebraja. La libertad basada en la unidad siempre prevalece. El propósito es no malgastar el tiempo. No perder la unidad”. El presidente agregó que la población ucraniana debe esforzarse para asegurar que el país sea cada vez más fuerte y que “el ocupante” se destruya. “Prevaleceremos, sin duda”, concluyó.

En el terreno, las posiciones se mantienen incambiadas, con las tropas rusas dominando buena parte, pero no toda la región del Donbás conformada por los óblasts (provincias) de Donetsk y Lugansk y también partes de Jersón y Zaporiyia.

La contraofensiva, tantas veces anunciada por el gobierno de Kiev, no logró ningún avance. Esto estancó el conflicto, que por ahora no tiene una salida negociada a la vista.

Medios ucranianos informaron que el domingo hubo ataques sobre la región rusa de Bélgorod, muy cerca de la frontera, que causaron apagones en la región. El mismo día, el ministro de Defensa ruso y el gobernador del óblast de Bélgorod, Vyacheslav Gladkov, afirmaron que los sistemas de defensa rusos habían interceptado 27 drones ucranianos en esa región.

Las autoridades ucranianas anunciaron también que los esfuerzos de Rusia de asaltar la ciudad de Avdiivka, ubicada en el óblast de Donetsk, están debilitándose, según consignó Associated Press. El Estado Mayor General de Ucrania declaró que las fuerzas ucranianas repelieron 15 ataques rusos desde cuatro direcciones diferentes durante el último día.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el domingo que Rusia está “mejorando” sus posiciones en primera línea. En una entrevista emitida por la televisión rusa, el mandatario dijo que sus tropas “están mejorando su posición en casi toda esta zona”.

Paralelamente, este lunes el jefe del Kremlin dijo que Ucrania ha sufrido una pérdida de tropas ocho veces más alta que la de Rusia.

En una entrevista con China Media Group, consignada por la agencia oficial rusa TASS, Putin dijo sobre las fuerzas ucranianas: “Lanzaron una operación militar activa, la llamada contraofensiva. Ha continuado desde el 4 de junio. No han logrado resultados hasta ahora, sólo pérdidas masivas. Las pérdidas son simplemente enormes, en una proporción de uno a ocho”.

Aunque el gobierno ucraniano no revela datos sobre el número de muertos militares por razones de seguridad, fuentes militares estadounidenses estimaron en agosto que Ucrania había sufrido 70.000 muertos militares, según The New York Times.

El domingo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció en su cuenta de Facebook que Rusia ha sufrido aproximadamente 287.770 muertes de personal desde que comenzó la guerra.