La directora y referente histórica de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, habló este lunes tras la elección de Javier Milei como presidente argentino. En diálogo con Futuröck aseguró que la jornada del domingo fue de tristeza, pero seguirán trabajando por verdad, memoria y justicia. “Lo de ayer fue lágrimas y decaimiento, lo de hoy es lucha, hay que seguir. Nosotros estamos buscando nada más y nada menos que los nietos robados durante la dictadura cívico militar”, señaló.

De Carlotto aseguró que a lo largo de su militancia se ha enfrentado a fuertes desafíos, incluso amenazas de muerte, “pero de todas formas no es que uno sea valiente sino que tiene un amor enorme por esa generación diezmada por esa dictadura y que llevó felizmente la democracia más larga de nuestra historia”.

“Esto es democracia, el pueblo votó, claro, no estábamos de acuero, teníamos otra idea. Creo que hay que ver qué produce el discurso de este nuevo presidente que eligió el pueblo”, subrayó. Según De Carlotto, la organización seguirá “en nuestra tarea fundamental que es la búsqueda de los nietos, de la verdad y la de justicia y con eso vamos a seguir a ultranza”. En esta línea, adelantó que la comisión directiva probablemente analizará en la reunión de mañana pedirle una reunión con Milei. “Vamos a pedir, cuando creamos propicio y prudente, una reunión con el nuevo presidente, algo que lo hemos hecho siempre en democracia, y uno sigue en democracia”, agregó.

Admitió que la organización está “preocupada”, pero “la preocupación no va a borrar la fuerza del amor que tenemos nosotros por los que dieron la vida para un país mejor. Mis nietas lloraban como bebés, pero hoy seguirán trabajando como hasta ahora por su patria”.

“A mí me da mucha pena por el que lo votó, porque yo creo que este hombre no ofreció durante su campaña absolutamente nada más que gritos, una cosa muy pintoresca si se quiere”, opinó la referente histórica. Agregó que estarán atentos a las acciones que desarrollen “los que lo rodean” y advirtió que pueden ser “más peligrosos” incluso que Milei.

“Lo que han anunciado no es nada grato, las palabras que ha tenido este hombre no han sido felices para nosotros, pero no es una persona que responda con seguridad y permanencia a las cosas que dice. Dice una cosa y hace otra, hay que ver ahora en esta etapa primaria con quién se rodea y quiénes lo van a seguir en sus locuras. Yo creo que ya hemos visto su campaña, pero insisto en el respeto por el derecho a votar y el país lo eligió”, manifestó.

Asimismo, aseguró que “como con cualquier gobierno que hace algo que no le gusta al pueblo, el pueblo lo manifestará”. “Hay que ver qué hace y estar permanentemente observando si conviene o no manifestarnos, pero si hay una manifestación callejera y van a reprimir con armas vamos a ver qué pasa”, sostuvo.

De Carlotto aseguró que tiene “93 años, estoy todavía lúcida y puedo seguir dirigiendo la institución con los nietos que nos acompañan. El optimismo mío está siempre presente, no la alegría. Tengo optimismo y fuerzas y sigo creyendo en nosotros mismos”.