Decenas de miles de palestinos están acudiendo en masa a la única carretera de Gaza para escapar de la violencia en el norte, según Associated Press. Muchos palestinos comenzaron sus fugas después del anuncio de Israel de una pausa de cuatro horas en los ataques cada día y la apertura de una segunda ruta para que los civiles puedan huir del norte.

El Ministerio de Salud de Hamas afirmó que el número de palestinos muertos ha llegado ya a 11.078, entre ellos 4.056 niños. También afirmó que 27.490 palestinos han resultado heridos. El alto comisionado de la ONU, Volker Turk, ha exigido una investigación sobre el “efecto indiscriminado” de los bombardeos israelíes en zonas densamente pobladas de la Franja de Gaza, pidiéndole a Israel dejar “el uso de tales métodos y medios de guerra” y explicando que hay “preocupaciones graves de que se trate de ataques desproporcionados que violan el derecho internacional humanitario”.

La Organización Mundial de la Salud anunció que 20 de los 36 hospitales de Gaza ya no funcionan. Los funcionarios médicos palestinos han acusado a las fuerzas israelíes de bombardear cerca de cuatro hospitales, entre ellos un hospital pediátrico que ha tenido que dejar de realizar operaciones. Sin embargo, Israel ha afirmado que al menos uno de estos ataques fue causado por un cohete palestino fallido.

Miles de personas han huido del hospital Shifa en la ciudad de Gaza después de las explosiones durante la noche. Los testigos sugieren que, de los 80.000 palestinos que buscaban refugio allí, sólo quedan unos pocos cientos de pacientes y médicos con heridas graves. Según los informes, al menos una persona ha muerto aquí y varias han resultado heridas. Wafaa Abu Hajjaj, una periodista palestina, dijo que hay familias durmiendo en las salas de hospital, salas de urgencias, quirófanos, salas de maternidad y en las calles cercanas del hospital.

Mustafa al-Kahlout, jefe del hospital Al-Nasr y del hospital pediátrico Al-Rantisi, le dijo a CNN que los hospitales estaban “completamente rodeados”, y agregó que “hay tanques afuera del hospital y no podemos salir”. Explicó que no había electricidad, agua, medicamentos ni oxígeno para los pacientes. Dos personas también murieron después de un ataque contra el hospital Al-Nasr.

El hospital Al-Awda publicó una declaración en Facebook en la que afirmó haber sufrido ataques y alegaba que fuerzas israelíes habían lanzado ataques en sus inmediaciones, así como en las inmediaciones del hospital Indonesio, lo que provocó lesiones a diez empleados y daños a nueve vehículos, incluidas dos ambulancias. La Media Luna Roja Palestina denunció en un comunicado que uno de sus voluntarios resultó herido en el ataque.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos informó este viernes que más de 100 trabajadores de ese organismo internacional han sido asesinados desde el inicio del conflicto, incluidos algunos que hacían cola para conseguir pan o que fueron asesinados en sus casas.

Según Al-Jazeera, al menos 50 personas fueron asesinadas por un ataque israelí contra la escuela Al-Buraq; varios palestinos desplazados habían estado buscando refugio allí. Aunque las autoridades israelíes no respondieron inmediatamente a los informes, afirmaron luego en una declaración: “Mientras el mundo ve barrios con escuelas, hospitales, grupos de exploradores, parques infantiles y mezquitas, Hamas ve una oportunidad para explotar”.

Según informó Sky News, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sostuvieron en una declaración que, durante las incursiones que llevaron a cabo durante el último día, mataron a 30 combatientes de Hamas y se apoderaron de “decenas” de armas. “Además, los soldados asaltaron la oficina de Muhammad Sinwar, hermano del líder de Hamas, Yahya Sinwar, donde se encontraba documentación de la doctrina militar”, aseguraron. En otra declaración, la Unidad de Ingeniería de Operaciones Especiales de Yahalom reveló que había allanado otro puesto, afirmando haber descubierto “sistemas de operación y calibración para misiles antiaéreos”. Publicó imágenes de las supuestas armas, pero no han sido verificadas.

A pesar de los anuncios de las FDI de que habrá pausas diarias de cuatro horas en los bombardeos y de que se abrirá un segundo corredor para escapar de Gaza, las FDI han dejado claro que no habrá alto el fuego. Según informó The Guardian, Richard Hecht, un portavoz del ejército israelí, afirmó: “No hay alto el fuego, repito, no hay alto el fuego. Lo que estamos haciendo, esta pausa de cuatro horas, son pausas tácticas y locales para la ayuda humanitaria”.