El número de ministros que integrarán el gabinete de Javier Milei todavía no está cerrado. Para comenzar, el presidente electo de Argentina eliminó diez de las 18 carteras actuales, algunas de las cuales se convirtieron en secretarías. En el equipo de Milei no habrá ministros de Ambiente, Cultura, Mujeres, Trabajo ni Educación.

Pero no se descarta que se agreguen otros ministerios. Este viernes surgían versiones de que Federico Sturzenegger, que fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, podría encabezar un Ministerio de Modernización. Esa cartera fue creada en su momento por Macri y eliminada por el actual presidente, Alberto Fernández.

Mientras tanto, la mayoría de los ministros ya fueron elegidos.

Nicolás Posse, jefe de Gabinete

Lo definen como un hombre de confianza de Milei y la persona que está a cargo de organizar los equipos técnicos del próximo gobierno. Durante la campaña electoral, el líder de La Libertad Avanza (LLA) describía a Nicolás Posse como “una persona de una inteligencia extraordinaria, híper honesto, con una capacidad de trabajo furiosa y, sobre todas las cosas, muy ordenado”, según citó el diario Perfil. “Además somos amigos hace 15 años y la realidad es que es el que está coordinando todos los equipos técnicos, es el que maneja los ministerios”, decía Milei.

Al igual que el presidente electo, el ingeniero industrial Nicolás Posse es ajeno a la política y trabajó para el empresario Eduardo Eurnekian en Corporación América. Fue gerente general de la Unidad de Negocios Sur de ese grupo que tiene la concesión de las terminales aéreas a través de Aeropuertos Argentina 2000, y allí conoció al ahora líder de LLA. Todavía trabaja en ese grupo, aunque en julio pidió licencia sin goce de sueldo para dedicarse a la campaña electoral.

Seguridad: Patricia Bullrich

Varias veces Patricia Bullrich advirtió contra las políticas de Javier Milei cuando los dos competían por la presidencia, ella por Juntos por el Cambio y él por LLA. Pero después de la primera vuelta electoral, en la que Bullrich quedó tercera, todo eso quedó atrás. El expresidente Mauricio Macri y la excandidata y titular del partido Propuesta Republicana (Pro) hicieron público su respaldo a Milei en nombre de un “cambio” político.

Todavía en campaña, el presidente electo dijo en una entrevista que aceptaría incorporar a Bullrich a su gabinete como ministra de Seguridad porque fue “exitosa” en ese cargo durante el gobierno de Macri. Ella, en cambio, dijo públicamente que preferiría ocupar otro lugar, pero que tampoco se negaría a volver a esa cartera.

Guillermo Francos, ministro del Interior

Al igual que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos trabajó para el empresario Eduardo Eurnekian y de ese modo conoció a Milei.

El próximo ministro del Interior fue además diputado por la Unión Cívica Radical, dejó la política a comienzos de los años 2000 y volvió a este ámbito durante el actual gobierno argentino, durante el cual representó a su país ante el Banco Interamericano de Desarrollo.

Meses atrás dejó ese cargo este año para dedicarse a colaborar con Milei. “No me siento el padre de la criatura, pero le di un gran impulso”, dijo sobre el próximo presidente, y afirmó que lo animó a “expresar públicamente sus ideas sobre la libertad, sobre los problemas que tenía la Argentina”.

Según informó el diario Página12, Francos ha dicho en entrevistas que se propone cambiar la Ley de Coparticipación, que distribuye impuestos en las provincias, lo que alarmó a varios gobernadores. “Hay que transferir impuestos para que sean recaudados por las provincias y que el sistema se revierta, que sean las provincias las que banquen a la Nación”, afirmó.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia

“Es el momento de hacer patria”, dijo Mariano Cúneo Libarona cuando comenzó a reunirse con Milei para conformar su equipo. Su designación como ministro de Justicia fue una de las primeras que hizo públicas el presidente electo.

El abogado penalista trabaja desde hace 30 años para los Eurnekian –así conoció a Milei– y es una figura mediática conocida desde la década de 1990, cuando actuó en el “caso Cóppola” y defendió a los cuñados del expresidente Carlos Menem, Amira y Emir Yoma. Más recientemente fue abogado en el caso judicial sobre los “cuadernos de Centeno” o “cuadernos de las coimas” y en la causa de la fiesta Time Warp.

Con Milei se volvió a encontrar en Animales sueltos, de Alejandro Fantino. El abogado participó en ese programa, al que varias veces asistió como entrevistado el ahora presidente electo.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

Para el gobierno de Milei, según su programa, el “capital humano” es “el conjunto de habilidades, aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona, imprescindible para la economía de un país”. Agrega que “invirtiendo en él se aumenta la productividad y se impulsa el progreso tecnológico, además de los múltiples beneficios que se obtienen en otras áreas, como las sociales o científicas”.

La cartera de Capital Humano tendrá a su cargo áreas que actualmente son ministerios: Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social, a las que agrega Niñez y Familia. Desde allí, el nuevo ministerio deberá gestionar los planes sociales, muy cuestionados por Milei y los suyos.

Al frente de esta cartera estará Sandra Pettovello, formada en periodismo y en Ciencias de la Familia, exproductora del programa En la cornisa, que conduce Luis Majul, y exmilitante de la Ucedé y del Pro, sin experiencia de gobierno. La suya fue una de las primeras designaciones de Milei, junto a la del ministro de Justicia.

Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores

La economista y diputada electa Diana Mondino llega a su designación al frente de la cancillería rodeada de críticas por sus declaraciones al diario The Telegraph sobre las islas Malvinas. “Los derechos de los isleños van a ser respetados”, dijo. “Pueden pasar años, pero vos no podés forzar a otras personas sus decisiones, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se puede imponer decisiones, eso tiene que parar”.

También generó polémica por sus declaraciones contra la Ley de Identidad de Género y por comparar el matrimonio igualitario con una costumbre que puede generar desagrado: “Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos”.

Fuera de esas polémicas, Mondino asegura que está trabajando para “el relanzamiento de Argentina al mundo”.

Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura

“En principio el ministerio es nuevo, no existe, y está dentro de la racionalización del Estado y del sector público mediante la consolidación de los que hoy son ministerios, como Transporte, Obras Públicas, Energía, Minería y Comunicaciones. Esas serían las cinco áreas principales”, dijo a Radio Mitre Guillermo Ferraro, según citó La Nación.

El próximo ministro es un empresario que trabajó como director de KPGM Argentina durante 13 años, integró la secretaría de Industria durante el gobierno de Eduardo Duhalde y después fue parte de la coalición macrista Cambiemos.

Entrevistado por Eduardo Feinman para Radio Mitre, Ferraro dijo que su “enfoque” consiste en que “el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar lugar al sector privado”, al que va a “orientar e incentivar”.

¿Luis Caputo, ministro de Economía?

La posibilidad de que el exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central de Macri, Luis Caputo, contrario a la dolarización, sea designado como ministro de Economía en el gabinete de Milei, que prometió dolarizar, llegó a las portadas de los diarios a última hora de este jueves. Hasta este viernes la designación no fue oficializada, pero según informó Pagina12, se prevé que asuma con un equipo que él mismo llevaría de su empresa consultora al ministerio.

¿Luis Petri, ministro de Defensa?

La posible designación del excompañero de fórmula de Patricia Bullrich, Luis Petri, como ministro de Defensa fue leída en Argentina como otro avance de Macri sobre el próximo gobierno y un retroceso para la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, que según se había anunciado, elegiría los responsables de las áreas de Defensa y Seguridad del próximo gobierno y trabajaría de manera muy cercana a ellos.