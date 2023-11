Este miércoles la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, recibió en su despacho del Senado a quien será su sucesora en el cargo, Victoria Villarruel, para tratar cuestiones concernientes a la transición que comenzó el martes, con la reunión en Olivos entre el actual mandatario, Alberto Fernández, y el ganador de las elecciones, Javier Milei.

Al salir del encuentro, del que no hubo fotos, Villarruel, abogada de 48 años que reivindica el terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura militar, afirmó que fue “una reunión histórica para todos los argentinos”.

Según consignaron medios argentinos, Villarruel calificó el encuentro como “una charla amable” sobre la transición que, a su juicio, será “ordenada y respetuosa”. “No nos conocíamos, pero pudimos conversar, pudimos conocernos, hablar de las cuestiones que hay por delante. No hubo fotos, pero creo que la ciudadanía tiene que quedarse sumamente tranquila, porque vamos a llevar adelante desde La Libertad Avanza (LLA) y de la gestión saliente una transición ordenada en el Poder Legislativo”, agregó la futura presidenta del Senado.

Mientras siguen las controversias internas dentro del entorno de Milei sobre el rol que tendrá el expresidente Mauricio Macri y sus más cercanos colaboradores en el próximo gobierno, este miércoles se reunieron en Buenos Aires los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) para buscar marcar una posición común ante la nueva administración, aunque los matices dentro del bloque existen.

Por su parte, al tiempo que termina de definir los integrantes de su gabinete y de las reparticiones que habrá en su mandato, que comenzará el 10 de diciembre, Milei brindó declaraciones en las últimas horas en las que ratificó algunas de las políticas económicas que piensa implementar para revertir la inflación y reducir el gasto público, uno de los ejes centrales de su concepción de gobierno.

En una entrevista que le dio al analista y consultor económico Manuel Adorni, muy cercano ideológicamente a Milei, el presidente electo afirmó que los primeros seis meses de su gestión “serán muy duros”, porque “el ajuste lo vamos a tener que hacer”.

En declaraciones consignadas por el diario Ámbito Financiero, Milei dijo que si el sistema político no paga el ajuste, “puede que se termine en una hiperinflación y eso va a ser monstruoso, porque va a mandar al 90% de la población debajo de la línea de la pobreza”.

Milei admitió que habrá “seis meses que serán muy duros” en Argentina, ya que se sentirá el impacto del ajuste “de shock” que piensa implementar, y aclaró que “los resultados no van a ser instantáneos”. Al mismo tiempo, advirtió que “si no hacemos el ajuste fiscal, el riesgo de hiperinflación está”. Sobre este punto remarcó: “La estabilización en Argentina tarda entre 18 y 24 meses, pero si no arrancamos, el camino alternativo es la hiperinflación”.

“Voy a hacer el ajuste fiscal de shock para pagar la deuda”, adelantó el presidente electo, como uno de los pilares para su gestión. Para ello, sumó, “la política monetaria va a seguir impactando en la inflación”, por lo que “hay que explicarle a la población el estado en que está la economía, y las cosas que queremos hacer”.

En otra parte de la entrevista, cuestionado acerca de qué sucederá en caso de que sus medidas de gobierno lleven a un escenario de conflictividad social que se refleje en protestas y movilizaciones callejeras impulsadas por organizaciones sindicales y movimientos sociales, el futuro mandatario ultraderechista fue concluyente: “Se aplicará la ley. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, no nos vamos a dejar presionar”.

Sobre el tema, el líder de LLA dijo: “Si cedemos a la extorsión, entonces ya no vamos a ser 130 en el ranking mundial, vamos a ser el peor país del mundo. Yo quiero que volvamos a ser el primer país del mundo”. Además, manifestó que para reprimir, en caso de que sea necesario, cuenta con el pleno apoyo de las fuerzas de seguridad.

En otro tramo de la entrevista, al ser interrogado sobre el futuro de las paritarias, denominación que se le da en Argentina a los consejos de salarios, Milei, fiel a su ideología liberal extrema, afirmó que “van a ser libres, porque son una negociación entre partes”, dejando claro que el Estado no participará en esta instancia.

En otra entrevista que el libertario concedió al canal Telefe, consignada por Página 12, Milei puso en duda el pago del medio aguinaldo de diciembre a los funcionarios públicos. El mandatario electo remarcó la idea de que “no hay plata” y que para lograr el equilibrio fiscal “recortarán lo que tengan que recortar”. “Hay que ir al equilibrio fiscal, hay que cortar con la emisión monetaria”, agregó Milei, quien abundó: “Es la primera vez en la historia de la humanidad de un presidente liberal libertario. Y no sólo eso, sino que como candidato he hablado sistemáticamente de hacer un ajuste. Es la primera vez, se quemaron todo los manuales de política”.

El Congreso que se viene y los contactos internacionales

Un tema que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar lo que se viene en Argentina es la composición del Poder Legislativo que emergió de las elecciones del 22 de octubre, ya que muchas de las propuestas de Milei, como por ejemplo las privatizaciones de algunas empresas públicas, como la compañía energética Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

En la Cámara de Diputados, que tiene en total 257 integrantes, la coalición todavía oficialista, Unión por la Patria (UP), tendrá 108 diputados, JxC 94, LLA 38, y otros espacios, incluyendo a la izquierda, los 18 escaños restantes.

En el Senado también la primera minoría será UP, que tendrá 33 de los 72 asientos. JxC contará con 21, LLA con siete y otros espacios de diferentes sectores reunirán los 14 lugares restantes.

En ambos casos, LLA tiene una representación reducida y, pese a que cuenta con el apoyo de un sector de JxC, este no es monolítico, debido a que la coalición opositora de hecho ya no existe como tal, porque algunos de los sectores que la integran, como parte de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica que comanda Elisa Carrió, ya anunciaron su salida del espacio otrora liderado por Macri.

Es por esta razón que las que vienen serán semanas de intensas negociaciones para la conformación de bloques y también de definiciones de liderazgos dentro de las comisiones del Congreso, una cuestión clave para el funcionamiento del Ejecutivo que se viene.

En el plano internacional, este miércoles medios argentinos informaron que el presidente estadounidense, Joe Biden, se comunicó con Milei para felicitarlo. Desde la cuenta de X de la Oficina del Presidente Electo de la República Argentina se comunicó, además, que llamaron a saludar al dirigente libertario el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien le agradeció su apoyo en la guerra contra Rusia y le propuso que Argentina sea la sede de un encuentro entre los países latinoamericanos y Ucrania.

Por el mismo medio también se informó que Milei tuvo contactos con la presidenta peruana, Dina Boluarte, y con el canciller británico, David Cameron.

Por otra parte, desde Santiago, la ministra vocera, Camila Vallejo, confirmó que el presidente chileno, Gabriel Boric, estará presente en la asunción de Milei el 10 de diciembre en Buenos Aires, despejando dudas que se habían generado en los días previos. “Esa decisión está tomada. El presidente representa al Estado de Chile y, como se ha hecho siempre, va a asistir”, expresó la dirigente comunista, de acuerdo a lo que informó el diario santiaguino La Tercera.