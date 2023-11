Más de 100 economistas de todas partes del mundo difundieron una carta abierta sobre “los peligros del programa económico de Javier Milei”, candidato a la presidencia en Argentina por el partido La Libertad Avanza (LLA). En el documento, los profesionales observaron que, aunque es “completamente comprensible” que exista “un deseo profundamente arraigado de estabilidad económica” por parte de la población, el proyecto de Milei puede causar “más devastación”, según informó The Guardian.

Las propuestas económicas del candidato de LLA “se presentan como un alejamiento radical de la economía tradicional”, pero “están llenas de tensión, con riesgos que las hacen potencialmente muy dañinas”, alertaron los economistas, entre los que se encuentran Thomas Piketty, Jayati Ghosh y Branko Milanovic.

Según lo expuesto, la sustitución del peso argentino por el dólar estadounidense -una de las iniciativas más destacadas de Milei- es una medida que no reconoce “las principales realidades económicas” e ignora “las complejidades de la economía moderna”. A la vez, el modelo liberal que promueve el candidato “supone que los mercados funcionan perfectamente si el gobierno no interviene”, algo que no es benigno pues “refuerza la desigualdad”, afirmaron.

Además, estos sistemas generan relaciones de poder que “obstaculizan la aplicación de políticas clave de desarrollo, incluidas las políticas industriales, sociales y medioambientales”. En ese sentido, tanto en Argentina como en otros países con “estructuras económicas complejas y desafíos de desigualdad de ingresos”, lo que se necesita son “políticas matizadas y multifacéticas que reconozcan las necesidades de los diferentes sectores sociales”, aseguraron.

“El programa propuesto por Milei crearía más sociodesigualdad económica al reducir el papel del Estado en la redistribución y el bienestar social”, señaló el documento. “La reducción del gasto público aumentaría los ya elevados niveles de pobreza y desigualdad, y podría dar lugar a un aumento significativo de las tensiones y los conflictos sociales”, agregó.

Asimismo, cortar impuestos y reducir el gasto público limitaría “la capacidad del Estado para cumplir con los derechos sociales y económicos de los ciudadanos”, y las nuevas reducciones en los ingresos fiscales “agravarían la crisis fiscal”.

En definitiva, Argentina debe contar con “estrategias equilibradas y empíricamente fundamentadas, que no sólo sean atractivas en el corto plazo, sino también sostenibles, equitativas y propicias en el largo plazo”, concluye la carta.