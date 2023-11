Durante los primeros meses del próximo gobierno, Argentina atravesará un período de “estanflación”, una combinación de estancamiento e inflación, mientras se lleva adelante un “reordenamiento fiscal”, dijo el presidente electo, Javier Milei. “Va a haber una estanflación porque cuando hagas el reordenamiento fiscal va a impactar negativamente en la actividad económica”, agregó, en declaraciones a Radio La Red.

En cuanto a la inflación, Milei dijo que “va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno”, e insistió: “Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses, y eso ya fue decidido, ya fue hecho. La política monetaria actúa con rezagos”.

Milei afirmó que una vez que él sea presidente “la única billetera que va a estar abierta” será para el Ministerio de Capital Humano, en el cual se concentrarán varias carteras, entre ellas Trabajo y Desarrollo Social, y esos recursos se destinarán a “dar contención a los caídos” en el marco de esta situación económica.

La agencia de noticias Télam recordó que el primer año de estanflación clara en Argentina fue 1976, al comienzo de la dictadura, cuando el PIB cayó 2% y la inflación fue de más de 400%. Después, el fenómeno se repitió en 16 de los últimos 48 años.

Por otra parte, el presidente electo manifestó que no enviará a las provincias los fondos que se requieren para pagar los aguinaldos de diciembre a sus funcionarios. “Recorten otros gastos y paguen”, dijo. “¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias?”, agregó, según citó Página 12.

Milei hizo esas declaraciones recién llegado de su visita a Estados Unidos y antes de asistir al Congreso para la proclamación de la fórmula electa.

En Estados Unidos “presentamos el plan económico y la respuesta de la Casa Blanca fue extremadamente favorable”, expresó el dirigente ultraderechista, que se reunió en Washington con el expresidente Bill Clinton y el representante del gobierno de Joe Biden para América Latina, Chris Dodd, entre otros jerarcas.

También a su llegada confirmó que uno de los integrantes de su comitiva, Luis Caputo, será el próximo ministro de Economía. Caputo fue titular de Finanzas y presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, actual aliado de Milei, y jugó un papel central en la negociación del préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó a esa administración.

Tanto Caputo como el próximo jefe de Gabinete, Nicolás Posse, “protagonizaron” la reunión que Milei mantuvo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, así como un encuentro con representantes del Tesoro estadounidense.

Tras la visita, el FMI se manifestó “muy interesado” en apoyar a Argentina, y comunicó que ese país podría recibir financiación mediante el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, es decir, otro préstamo.

Acerca de la reunión con el Tesoro estadounidense, Milei dijo que “fue excelente” y agregó: “Ellos comprenden a la perfección la problemática de la Argentina, están muy compenetrados con lo que tiene que ver con las leliqs”, dijo en referencia a las letras de liquidez, por las cuales el Banco Central de Argentina emite deuda que se coloca en los bancos.

“Cuando uno mira la naturaleza de los problemas argentinos, cuando uno nota que diez de los 15 puntos de déficit fiscal que tiene el país se generan en el Banco Central, el problema principal a resolver es el de las leliqs, y resulta fundamental resolver dicho problema con mucha expertise, porque si nos equivocamos ahí terminamos en hiperinflación”, dijo. “El ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas. Hubo una excelente recepción”, afirmó.

Otro integrante de su comitiva, Gerardo Werthein, será el embajador de Argentina en Estados Unidos, anunció Milei. Este empresario lidera el Grupo Werthein, que actúa en varias áreas de la actividad económica -energía, agro, alimentos, desarrollo inmobiliario, salud, seguros, entre otros- y es accionista del diario uruguayo El Observador, que difundió la noticia de la designación, y la radio del mismo nombre que funciona en Buenos Aires.

Consultado sobre si Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de su gobierno, Milei dijo que esto “se tiene que terminar de madurar en estos días” y agregó que la presidenta del partido de Macri, Propuesta Republicana, “ha tenido una actividad destacable en esa cartera” y “sería un gran fichaje”.

Según informó la prensa argentina, en el macrismo causó malestar que Bullrich aceptara liderar ese ministerio sin consultarlo antes con Macri. A su vez, en el partido de Milei, La Libertad Avanza, generó tensiones que se avanzara hacia su nombramiento porque se había previsto que sería la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, la encargada de designar a los ministros de Seguridad y Defensa.