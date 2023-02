El Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicó este viernes, al cumplirse un año de la invasión de Rusia a Ucrania, su postura sobre la “solución política de la crisis de Ucrania”, un documento de 12 puntos en el que plantea la necesidad del “diálogo y las negociaciones”, el “respeto a la soberanía de los países” y que toda la comunidad internacional “promueva conversaciones de paz”.

Si bien China ha aparecido como socio de Rusia, ha buscado tener una posición neutral, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski vio como algo positivo que la potencia plantee una solución a la guerra: esta semana, cuando todavía no se conocía la propuesta, se mostró expectante. “En general, el hecho de que China haya comenzado a hablar de Ucrania es muy bueno. Son los primeros pasos y no es algo negativo. Sacaremos conclusiones cuando veamos los detalles”, afirmó. En el documento, China no hace mención a la guerra, sino al “conflicto” y a la “crisis de Ucrania”.

Los 12 puntos que plantea China

El primer punto apunta a “respetar la soberanía de todos los países”, y reivindica que “debe observarse estrictamente el derecho internacional universalmente reconocido”, por lo que “la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser defendidas de manera efectiva” sin importar si los países son “grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres”. “Debe promoverse la aplicación igualitaria y uniforme del derecho internacional, al mismo tiempo que debe rechazarse el doble rasero”, afirma la declaración.

Luego señala que se debe “abandonar la mentalidad de Guerra Fría”, en tanto “la seguridad de una región no debe lograrse fortaleciendo o ampliando bloques militares. Los intereses y preocupaciones de seguridad legítimos de todos los países deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente. No existe una solución simple para un problema complejo”.

El documento plantea el “cese de hostilidades”, ya que “el conflicto y la guerra no benefician a nadie”, y señala que “todas las partes deben apoyar a Rusia y Ucrania para que trabajen en la misma dirección y reanuden el diálogo directo lo más rápido posible, a fin de reducir gradualmente la situación y, en última instancia, alcanzar un alto el fuego integral”.

China propone reanudar las conversaciones de paz, porque “el diálogo y la negociación son la única solución viable a la crisis de Ucrania”, solicita el compromiso de la comunidad internacional con ese enfoque y manifiesta que China “seguirá desempeñando un papel constructivo en este sentido”.

La potencia asiática afirma que las operaciones humanitarias “deben seguir los principios de neutralidad e imparcialidad, y las cuestiones humanitarias no deben politizarse. La seguridad de los civiles debe protegerse de manera efectiva y deben establecerse corredores humanitarios para la evacuación de civiles de las zonas de conflicto”, y señala que se requiere esfuerzos para aumentar la asistencia humanitaria a la vez de “apoyar a la ONU para que desempeñe un papel de coordinación en la canalización de la ayuda humanitaria a las zonas de conflicto”.

También menciona que se debe cumplir el derecho internacional en cuanto a la protección de civiles y prisioneros de guerra, y apoya “el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania”.

Dedica un punto a “mantener seguras las centrales nucleares”, y afirma que China “se opone a los ataques armados contra plantas de energía nuclear u otras instalaciones nucleares pacíficas” y pide que se “eviten resueltamente los accidentes nucleares”. También plantea que “no se deben usar armas nucleares y no se deben librar guerras nucleares. Se debe oponerse a la amenaza o al uso de armas nucleares. Se debe prevenir la proliferación nuclear y evitar la crisis nuclear. China se opone a la investigación, el desarrollo y el uso de armas químicas y biológicas por parte de cualquier país bajo cualquier circunstancia”.

El punto 9 apunta a facilitar las exportaciones de cereales e implementar la iniciativa de granos del Mar Negro firmada por Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU, mientras que el 11 propone “mantener estables las cadenas industriales y de suministro”, apuntando que se debe mantener “con seriedad el sistema económico mundial existente y oponerse al uso de la economía mundial como herramienta o arma con fines políticos”.

Además plantea detener las sanciones unilaterales: “Las sanciones unilaterales y la máxima presión no pueden resolver el problema; solo crean nuevos problemas. China se opone a sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Los países relevantes deben dejar de abusar de las sanciones unilaterales”.

El último punto de la declaración apunta a la reconstrucción de las zonas de conflicto: “China está lista para brindar asistencia y desempeñar un papel constructivo”, menciona, y pide que la comunidad internacional tome medidas para apoyar esta reconstrucción.

La reacción de la Unión Europea

Las reacciones ante el documento elaborado por la diplomacia china no se demoraron. La portavoz de Exteriores de la Unión Europea (UE), Nabila Massrali, dijo este viernes en rueda de prensa que la propuesta contiene algunos de los puntos de la carta de Naciones Unidas pero que es “selectiva” e “insuficiente”, y cuestionó que toma en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia.

“No tiene en cuenta quién es el agresor y quién la víctima de una guerra ilegal de agresión”, aseguró la portavoz, quien afirmó que toda propuesta debe tomar en cuenta la integridad territorial y la soberanía ucraniana.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha indicado que el documento supone una serie de “principios”, más que un plan de paz, y dijo que se analizarán tomando en cuenta la cercanía china con Rusia. “Hay que verlos con el telón de fondo específico de que China ha tomado posición firmando un acuerdo de amistad ilimitado con Rusia justo antes de la invasión”, enfatizó la diplomática.