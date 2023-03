En un movimiento inesperado, en la noche del lunes el presidente colombiano Gustavo Petro anunció la salida de tres integrantes de su gabinete, el liberal Alejandro Gaviria, quien se venía desempeñando como ministro de Educación; la dramaturga y poetisa Patricia Ariza, que estaba al frente de cartera de Cultura; y María Isabel Urrutia, ahora exministra de Deporte.

La salida de Gaviria parece ser consecuencia directa de las objeciones presentadas a la reforma a la salud, mientras que las otras dos ministras fueron destituidas porque “no cumplieron con los objetivos”, de acuerdo con información oficial, consignada por el diario bogotano El Espectador. En ese sentido, fuentes de gobierno citadas por medios colombianos dijeron que de Ariza y Urrutia, “sólo recibían quejas” por sus gestiones.

Petro designó para reemplazar a Gaviria en la cartera de Educación a la socióloga Aurora Vergara, una persona muy vinculada a la vicepresidenta, Francia Márquez. En reemplazo de Urrutia en Deporte, el mandatario nombró a la licenciada en Educación Física y magíster en Educación Astrid Bibiana Rodríguez, sin trayectoria en el mundo político, que viene de ser profesora en la Universidad Pedagógica Nacional. En tanto que Cultura fue designado de manera interina Ignacio Zorro, un pianista de conocida y dilatada carrera en el ámbito académico.

Ruidos internos

El fin de semana la revista Cambio informó sobre un documento reservado al que accedió, en el que Alejandro Gaviria, los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Agricultura, Cecilia López; y el director de Planeación, Jorge Iván González, le planteaban a Petro críticas y sugerencias de cambios a la reforma de la salud que impulsa el gobierno.

La filtración a la prensa cayó muy mal en el gobierno y de acuerdo a lo que informó el portal La Silla Vacía, el ministro Gaviria fue convocado a la Casa de Nariño, la sede de la presidencia colombiana, donde, horas antes del anuncio oficial, le informaron sobre su salida del cargo.

Por el contrario, tanto Ariza como Urrutia dijeron que se enteraron de la decisión del mandatario cuando realizó el anuncio y no antes.

En un análisis de la situación, La Silla Vacía recordó que cuando fue alcalde de Bogotá, Petro en su primer año de gestión sustituyó a 38 funcionarios por él nombrados, en muchos casos sin aviso previo. Por otra parte, con la destitución de Gaviria, aleja al mandatario de los sectores fuera de la izquierda en un momento en el que precisa su apoyo en el Parlamento para aprobar las reformas, además de la de la salud, que quiere poner en marcha.

En contraste con esta opinión, un hecho que generó suspicacias fue que antes de realizar el anuncio de la salida de los ministros el mandatario se había reunido con dirigentes de varios sectores políticos, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el también derechista Partido de la Unión por la Gente, más conocido como Partido de la U, para discutir cuestiones vinculadas a las reformas que el gobierno pretende implementar y para las que precisa muchos apoyos por fuera de la coalición que impulsó su candidatura, el Pacto Histórico.

Las dos ministras salientes, además de manifestar sorpresa por sus destituciones, hicieron referencia a esta reunión en declaraciones que dieron a la prensa este martes.

“Espero no haber sido una moneda de cambio, a veces a los ministros nos consideran fusibles”, dijo Ariza al respecto.

En una entrevista con radio Caracol, la jerarca saliente agregó sobre su salida que le “hubiera gustado que el presidente me lo hubiera dicho mirándome a los ojos”. De todas maneras, Ariza de 77 años, quien tiene una larga militancia en la izquierda colombiana, dijo que, si bien no está de acuerdo con su remoción, seguirá apoyando al gobierno de Petro, a pesar de haber tenido algunas divergencias con él. “No quiero que esas diferencias me conviertan en una persona de la oposición”, expresó Ariza.

Por su parte, María Isabel Urrutia –una exdeportista sumamente conocida en Colombia, bicampeona mundial de halterofilia y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Sidney en 2000– también manifestó sorpresa por su destitución. En diálogo con W Radio, Urrutia dijo que durante el tiempo que estuvo en el Ministerio nadie le manifestó disconformidad con su gestión. La exatleta dijo que le molestó la “forma y el estilo” en que se le notificó su salida, “pero bueno, así es el ámbito político”, dijo.

Urrutia, quien entre 2002 y 2010 fue representante en el Parlamento del izquierdista Polo Democrático Alternativo, dijo en referencia a la reunión de Petro con los dirigentes derechistas previa a su remoción, que “el Ministerio del Deporte ha sido la caja menor de muchos políticos. Cambié esas costumbres y por hacerlo, yo termino siendo sacrificada”.