El acto en Madrid de lanzamiento de la plataforma Sumar, que impulsa la candidatura para las elecciones generales de la vicepresidenta española Yolanda Díaz, contó el domingo con representantes de distintas organizaciones de la izquierda española, pero Podemos no estuvo entre ellas.

Según este partido, no fue posible llegar a un acuerdo de unidad porque Díaz, quien también es la actual ministra de Trabajo y Economía Social, no aceptó ir a primarias abiertas conjuntas con esa organización política.

La dirigente niega que exista ese conflicto, pero también cree que no es un fracaso ir a elecciones sin Podemos. “En absoluto sería un fracaso. Los movimientos ciudadanos los decide la gente, y yo sé que Sumar va a ser el revulsivo de la política española en este tiempo. Lo tengo clarísimo”, dijo al diario español El País la dirigente, que espera ser la primera mujer de su país electa presidenta del gobierno.

El lunes el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, lamentó esas afirmaciones. “Nos ha preocupado que no haya apostado de forma rotunda por la unidad. El hecho de que diga que no sería un fracaso no ir juntos a las elecciones sí que sorprende, pero seguimos con la mano tendida”, dijo Fernández, según citó el diario Público. “No ir juntos a las elecciones es un fracaso. Además, esto es lo que demanda la sociedad progresista”, insistió el representante de Podemos.

“Las elecciones municipales y autonómicas del 28M (28 de mayo) son claves y estratégicas, y en eso estamos trabajando, por lo que espero que en las próximas semanas o meses lleguemos a un acuerdo de cara a las generales. Está en manos de Yolanda y tiene que decidir si quiere ser la candidata de la unidad”, agregó.

También el exlíder de Podemos Pablo Iglesias se refirió a la posibilidad de primarias conjuntas y afirmó: “La sensación que tengo es que dentro de Sumar hay un debate de si quieren ir a elecciones con Podemos o no. Si tuvieran claro qué quieren, ¿cuál es el precio de que Yolanda Díaz salga con Ione [Belarra, la actual dirigente de Podemos] diciendo que habrá primarias abiertas a la ciudadanía?”, dijo, según citó Europa Press.

Para Iglesias, “la unidad es más necesaria que nunca”, y la falta de una alianza entre Sumar y Podemos sería “una tragedia electoral y política”. Manifestó que “esto va más allá de los sentimientos personales y de las pullitas, porque se trata de que en España gobierne la derecha y la ultraderecha” o de que haya una alternativa de izquierda. Podemos también ha manifestado que es necesario llegar a un acuerdo para renovar una coalición de gobierno similar a la actual, que integran Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español.

Por su parte, Yolanda Díaz también abogó por la unidad, pero atribuyó a Podemos los motivos para que esta no se alcance y negó que las diferencias se deban a las primarias conjuntas. “Nadie ha pedido condiciones para asistir a este acto [de Sumar, el domingo]. Yo no voy a desvelar los intereses de esta formación política, no lo voy a hacer jamás, pero, créame, no es verdad que tengamos diferencias en la conformación de primarias”, dijo, según citó Público.

“Lo he dicho desde el minuto menos uno. No es verdad que tengamos esas diferencias, y, por tanto, creo que ha de ser Podemos quien explique por qué en un día que era importante para España, un día alegre como han podido ver ustedes, ellos no estaban”, dijo Díaz. La dirigente, además, afirmó que Sumar es un movimiento ciudadano “completamente autónomo” y “no subalterno” a otros partidos.

Desde la derecha, el portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, dijo este lunes que “es probable” que el “lío interno” entre Podemos y Sumar beneficie electoralmente a su partido.