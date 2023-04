Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, están desde este miércoles en Pekín en una visita oficial en la que tienen previsto dialogar con las autoridades chinas sobre las relaciones bilaterales, pero particularmente también sobre el conflicto en Ucrania.

El jueves y el viernes Macron y Von der Leyen se reunirán con el presidente chino, Xi Jinping, el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular china, Zhao Leji. “China, dentro de su cercana relación con Rusia, reafirmada estos últimos días, puede tener un papel importante” que jugar en la resolución de la guerra de Ucrania, declaró Macron, según citó la agencia de noticias Efe. El presidente francés agregó que “China mostró su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, la integridad territorial y la soberanía de las naciones”.

Macron también destacó el plan de paz propuesto por Pekín para resolver el conflicto en Ucrania, y transmitió que, si bien no fue aceptado, “por lo menos muestra una voluntad para comprometerse a buscar una solución”, y consideró que el diálogo con China es “indispensable”. Señaló que la Unión Europea (UE) no puede “dejar la exclusividad” a Pekín de la comunicación con otros europeos, como Rusia, y pidió que no se establezca una “lógica de bloques” en las relaciones entre Occidente y China.

Macron mantendrá diversos encuentros y actividades vinculados con la cultura y la economía, pero los de mayor peso político son los que tendrán lugar el jueves al reunirse con Xi y luego al participar en una reunión tripartita con el presidente chino y Von der Leyen. En este encuentro el presidente francés y la máxima autoridad de la UE se proponen mostrar la imagen de una Europa unida y pedirán a Xi que su país no entregue ayuda militar a Rusia. Se informó también que Macron quiere pedirle a Xi su aporte para buscar “un camino que lleve al final de la guerra a mediano plazo”.

Por su parte, Von der Leyen dijo antes de viajar que la relación de Europa con Pekín “es una de las más complejas e importantes del mundo”, pero advirtió que “la forma en la que China continúe interactuando con la guerra de [el presidente ruso, Vladimir] Putin será un factor determinante para el futuro de las relaciones entre la UE y China”.

Lée más sobre esto: Putin y Xi exhibieron su sintonía en Moscú

En el encuentro tripartito también está previsto que los dirigentes traten sobre otros temas, pero la cuestión central será la guerra de Ucrania. “Ucrania será un tema importante de mis reuniones con el presidente Xi y el primer ministro Li”, dijo Von der Leyen en su cuenta oficial de Twitter, después de mantener una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La semana pasada otro gobernante europeo, el español Pedro Sánchez, visitó Pekín y también incluyó la guerra en Ucrania y eventuales acciones hacia la paz en su agenda. El viaje de Sánchez fue el primero desde la visita de Xi a Moscú el mes pasado, en la que el presidente chino y el ruso pusieron de manifiesto su cercanía.

Antes de la llegada de Macron, medios chinos se refirieron a la visita del presidente francés como un elemento que dará impulso a las relaciones entre los dos países. “Se cree que la visita del presidente Macron se convertirá en un motor importante para reiniciar las relaciones entre China y Francia en la era posterior a la pandemia y creará un nuevo patrón para el desarrollo de las relaciones entre ambos países”, dijo el embajador chino en París, Lu Shaye, al diario oficialista chino Global Times.

El martes, antes de viajar, Macron conversó con el presidente estadounidense, Joe Biden, y los dos coincidieron en “su voluntad común de incorporar a China para acelerar el final de la guerra en Ucrania y participar en la construcción de una paz duradera en la región”, según informó Efe citando fuentes del gobierno francés.

Por otra parte, este miércoles la Organización del Tratado del Atlántico Norte advirtió a China que cualquier suministro de armas a Rusia para la guerra en Ucrania sería un “error histórico” con graves consecuencias para Pekín. Así lo dijo el secretario general de la organización, el noruego Jens Stoltenberg, en una conferencia de prensa que dio después de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de esa alianza. En ese encuentro participó el alto representante de la UE para la Política Exterior, el español Josep Borrell, quien se refirió a la relación del bloque con China. “La UE se ha comprometido a mantener una relación constructiva con China para resolver retos mundiales. Necesitamos a China para resolver los desafíos globales, y queremos desarrollar un enfoque constructivo con China”, dijo.

Borrell, que también tiene previsto visitar Pekín este mes, agregó: “Hemos sido claros con China. Su posición sobre las atrocidades de Rusia y los crímenes de guerra determinarán la calidad de nuestras relaciones con Pekín”.